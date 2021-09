I nuovi Raspberry Pi 4 da 8GB hanno qualcosa di diverso

Secondo lo sviluppatore di app di St Louis Jeff Geerling, il SoC Broadcom presente su Raspberry Pi 4 Model B è stato aggiornato senza alcun annuncio ufficiale per corrispondere a quello di Raspberry Pi 400.

Credit: Raspberry Pi Foundation

Geerling ha notato la modifica dopo aver acquistato un nuovo Raspberry Pi 4 da 8GB per sostituire una scheda rotta e aver fatto caso che un carattere nel numero di modello su uno dei suoi chip era cambiato. Il BCM2711 è il SoC (System on Chip), l’intero cervello di Raspberry Pi che ospita la CPU, la GPU e il collegamento PCIe che connette le porte USB. In precedenza, il suo numero di modello terminava con B0T, ma il nuovo esemplare di Geerling finisce con C0T, lo stesso di quello utilizzato nel SoC di Raspberry Pi 400.

La mossa di Raspberry Pi ha senso, poiché riduce i diversi chip che è necessario ordinare e gestire, e probabilmente possiamo aspettarci che il nuovo modello si diffonda su tutta la gamma – anzi, Geerling ha presentato alcune prove che questo sta già accadendo. La differenza tra le due varianti, tuttavia, è piuttosto lieve.

Esistono due principali correzioni relative all’indirizzamento della RAM, che consentono ai bus PCIe ed EMMC2 di accedere a più memoria di quanto non potessero fare prima (da qui il motivo per cui il nuovo chip è apparso sul Pi 4 equipaggiato con il maggior quantitativo di RAM) e alcuni “miglioramenti del power gating”.

Credit: Future

La CPU di Raspberry Pi 400 gira a 1,8GHz, rispetto ai 1,5GHz del Pi 4 Model B; quindi, il nuovo chip potrebbe offrire un maggior potenziale in ambito di overclocking a patto di avere un sistema di raffreddamento adeguato. Altrimenti, a meno che voi non stiate lavorando a qualcosa che debba accedere a 8GB di RAM su EMMC2, è probabile che non noterete alcuna differenza.