Sabrent non ha di certo bisogno di presentazioni quando si parla di soluzioni per lo storage e memorie in generale. Qualche mese fa, ad esempio, aveva lanciato i moduli di memoria SO-DIMM DDR4-3200 pensati per notebook, mini-pc e ultrabook ad alte prestazioni (CL22). Disponibili in pacchetti da uno, due e quattro stick, i Sabrent Rocket forniscono sino a 32GB per modulo, così da soddisfare qualsiasi esigenza. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di leggere la nostra precedente notizia dedicata.

Tramite un comunicato stampa, recentemente l’azienda ha presentato i suoi nuovi SSD Rocket 4 Plus G, equipaggiati con il nuovo firmware O2 che promette prestazioni di altissimo livello. Adatte sia per il gaming che per gli applicativi che necessitano di velocità e continui accessi al disco (ad esempio i programmi di video editing), queste unità sono ottimizzate per le API Microsoft DirectStorage, tecnologia già implementata con successo sulle ultime console di casa Microsoft, Xbox Series X e Xbox Series S, che dovrebbero offrire velocità significativamente maggiori in fase di caricamento grazie al trasferimento delle informazioni direttamente alla GPU, bypassando così la CPU.

Photo Credit: Sabrent

Photo Credit: Sabrent

Gli SSD Rocket 4 Plus G offrono una larghezza di banda di oltre 7GB/s per un caricamento velocissimo di asset e dati in generale. Per massimizzare le performance, nonché tenere i dispositivi ben raffreddati, è possibile acquistare anche separatamente un generoso dissipatore in rame. Sabrent commercializza i suoi SSD Rocket 4 Plus G in tagli che vanno da 1 a 4 TB, con prezzi che vanno da 169,99 a 699,99 dollari, mentre il dissipatore opzionale viene fornito a 29,99$.

Circa un mese fa, vi abbiamo parlato dell’interfaccia PCI Express 7.0, la quale sarà in grado di fornire una velocità di trasferimento dati fino a 128GT/s (equivalente a una connessione bidirezionale di 512GB/s a 16 linee prima degli overhead). Trovate tutti i dettagli nel nostro articolo.