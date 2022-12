devolo ha appena ampliato la propria gamma di ripetitori WiFi con i nuovi WiFi 6 Repeater 3000 e WiFi 6 Repeater 5400, studiati e progettati per ampliare la rete di casa in maniera semplice ed efficace, combinando le funzioni smart mesh con il WiFi 6. I nuovi Repeater sono facili da installare e si integrano in qualsiasi ambiente domestico, grazie a un design sobrio che passa inosservato.

Il supporto al WiFi 6 garantisce tutta la velocità e le prestazioni necessarie per la gestione di attività come smart working, streaming di contenuti multimediali e gioco online, così da soddisfare tutta la famiglia. I Repeater assicurano velocità fino a 3000 Mbps o 54000 Mbps a seconda del modello, inoltre lo standard WiFi 6 porta con sé novità come l’OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), tecnologia di modulazione che usa le frequenze WiFi con più efficienza, in modo da avere più larghezza di banda per ogni flusso di dati e massimizzare il numero di dispositivi che riescono a sfruttare l’alta velocità.

Per ridurre al minimo le interferenze (specialmente in ambienti dove sono presenti diverse reti WiFi), i nuovi ripetitori devolo supportano anche il BSS (Basic Service Set Colouring). Si tratta di una modalità che permette ai dispositivi compatibili di differenziare i segnali provenienti dalla propria rete dai segnali altrui: in questo modo più punti di accesso WiFi 6 possono utilizzare contemporaneamente la stessa banda di frequenza di connessione, aumentando le prestazioni e la stabilità complessiva.

I nuovi ripetitori supportano anche smart mesh di devolo. Il WiFi mesh è una rete wireless composta da più punti di accesso che lavorano insieme per creare una rete domestica combinata. In questo modo, i nuovi ripetitori devolo assumono i dati di accesso del router semplicemente premendo un pulsante (funzione WPS), così da non dover salvare una nuova password sui dispositivi finali, dal momento che tutti gli hotspot usano le stesse credenziali.

Componenti importanti del WiFi mesh sono l’access point steering e il client steering, funzioni che assicurano che dispositivi come smartphone e tablet siano collegati automaticamente all’hotspot più forte e che risultano molto utili quando, in una rete domestica, sono installati più ripetitori devolo. Infine, grazie al MU-MIMO bidirezionale (Multi-User – Multiple-Input Multiple-Output) è possibile inviare e ricevere contemporaneamente diversi pacchetti di dati da più client WiFi, un bel vantaggio quando si ha una rete con molti dispositivi connessi simultaneamente.

I nuovi ripetitori sono compatibili con tutti i router e i dispositivi connessi. Basta collegarli alla rete e premere il pulsante di avvio per configurarli e poterli sfruttare: l’applicazione devolo Home Network, disponibile sia per Android che iOS, permette di avviare facilmente la procedura guidata di installazione e di configurare molti parametri, come il WiFi per gli ospiti, il controllo dell’orario e molto altro ancora.

Affinché un ripetitore WiFi funzioni in modo ottimale, la sua posizione è fondamentale: i nuovi ripetitori devolo WiFi 6 sono dotati di un indicatore di segnale a quattro livelli, ideale per trovare la posizione corretta. Anche i neofiti della tecnologia possono espandere una rete domestica wireless in pochissimo tempo!

I nuovi ripetitori sono garantiti tre anni e già disponibili su Amazon. Il WiFi 6 Repeater 3000 sarà in vendita al prezzo consigliato di 99,90 euro, mentre il WiFi 6 Repeater 5400 a 149,90 euro.