Avete degli avanzi in frigorifero e non sapete cosa cucinare? Chiedere aiuto all’IA può essere una buona idea, ma attenti agli ingredienti che dite di avere a disposizione. Savey Meal-Bot è un’intelligenza artificiale basata su GPT-3.5 offerta dalla neozelandese PAK’nSAVE allenata per consigliarvi diverse ricette, ma come riportato nelle scorse ore, suggerisce ricette mortali se le vengono forniti gli ingredienti sbagliati.

Di norma l’IA funziona bene e offre spunti interessanti se volete svuotare il frigorifero prima di partire per le vacanze, ma i problemi nascono quando le vengono sottoposti ingredienti non convenzionali. Qualche giorno fa Liam Hehir, una personalità famosa in Nuova Zelanda, ha deciso di testare i limiti dell’IA: “ho chiesto allo chef di PAK’nSAVE cosa creare con solamente acqua, candeggina e ammoniaca, e mi ha suggerito il gas di cloro [estremamente tossico e mortale] chiamandolo ‘miscela di acque aromatiche’ “.

Tra gli altri suggerimenti dell’IA troviamo la ricetta per una “deliziosa delizia mortale”, piatto che include veleno per formiche, repellente spray per mosche, candeggina ed estratto di lievito, “insalata di termite” (si, la miscela incendiaria), “sorpresa di riso infuso di candeggina” e tante altre, che trovate sul profilo Twitter di Hehir. La ricetta che forse ci ha colpito di più è lo “stufato di carne misterioso“, che contiene… 500 grammi di carne umana. Siamo sicuri che questa IA non stia progettando di sterminare l’umanità, vero?

Un rappresentante di PAK’nSAVE ha dichiarato al The Guardian che l’azienda è delusa da come gli utenti hanno usato l’IA e che sarebbero stati presi provvedimenti per arginare questo tipo di comportamenti: il bot, raggiungibile a questo indirizzo, ora non permette più di scrivere ingredienti a piacimento, ma solo di selezionarne di “classici” da una lista predefinita.