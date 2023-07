Ieri vi abbiamo raccontato che i prezzi delle RAM non scenderanno ulteriormente, quindi conviene comprarle adesso se volete aumentare la quantità di memoria nel vostro PC. Le cose sembrano invece andare diversamente per gli SSD, i cui prezzi caleranno ancora: secondo un’analisi di TrendForce il costo delle memorie NAND scenderà tra il 3% e l’8% nel corso del terzo trimestre 2023, mentre quello degli SSD consumer si abbasserà ancora di più, indicativamente tra l’8% e il 13%.

I cali di prezzo non beneficiano solamente gli utenti consumer: anche gli SSD per il mercato enterprise e le unità flash per dispositivi mobili (eMMC e UFS) costeranno meno nel Q3 2023.

Credit: TrendForce

Quindi se volete comprare uno dei migliori SSD per la vostra configurazione, aspettare ancora qualche settimana potrebbe farvi risparmiare anche il 10% rispetto ad oggi. I cali di prezzo, secondo TrendForce, sono legati al fatto che i produttori stanno cercando di svuotare i magazzini mentre riducono la produzione, in modo da creare artificialmente una carenza di memoria NAND e poterne alzare il prezzo; gli analisti fanno però notare che attuare questa strategia non basterà a risolvere i problemi legati all’eccesso di scorte, che persisteranno anche considerando il naturale aumento di domanda che avverrà nei prossimi mesi.

Attenti però a non aspettare troppo: stando alle stime degli analisti di TrendForce, è improbabile che i prezzi continueranno a scendere dopo il terzo trimestre. Ci si aspetta una risalita, soprattutto per quanto riguarda le memorie 3D NAND di fascia alta, che si tradurrà probabilmente in un leggero aumento per le unità di archiviazione di fascia più alta.