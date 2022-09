Stando agli analisti di TrendForce, i prezzi degli SSD potrebbero presto (si parla addirittura di questo trimestre) diminuire sensibilmente, a causa del grande numero di NAND prodotte a fronte di una domanda non certo alle stelle.

Infatti, sembra che quest’anno non si sia verificato il consueto picco di domanda e, di conseguenza, l’offerta di NAND è superiore alla reale necessità, situazione che porterà a un calo del 30-35% del prezzo delle memorie flash (rispetto al 15-20% precedentemente previsto). Dato che i chip NAND sono i componenti fondamentali degli SSD, ci dovremo aspettare anche una diminuzione dei prezzi delle unità di archiviazione ad alta velocità.

Del resto, negli ultimi due anni si era assistito, a causa della pandemia di COVID-19, a una domanda notevolmente superiore alla media, fattore che aveva portato le aziende più importanti del settore a investire pesantemente per aumentare la produzione di dispositivi. Tuttavia, nel corso degli ultimi mesi, con l’arrivo dei vaccini e l’allentarsi delle misure restrittive per contrastare la diffusione del virus, nonché lo scoppio della guerra tra Ucraina ed Europa, l’aumento dell’inflazione e dei prezzi dell’energia elettrica, la richiesta di NAND è diminuita sensibilmente.

Di sicuro, i produttori cercheranno di smaltire le loro scorte il più presto possibile, lanciando anche offerte corpose per incentivare gli acquirenti. Al momento, non è facile stabilire per quanto durerà questa tendenza al ribasso, ma molto probabilmente si trascinerà sino al prossimo anno. Sicuramente, i prossimi mesi saranno particolarmente interessanti per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare un nuovo SSD per espandere lo spazio di archiviazione del proprio sistema (o migliorarne le performance). Nel caso foste indecisi su quale comprare, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida all’acquisto dei migliori SSD del 2022.