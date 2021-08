I prezzi delle memorie RAM continueranno a scendere?

Secondo l’ultimo rapporto di TrendForce, i prezzi delle memorie RAM per PC continueranno a scendere nel corso del quarto trimestre di quest’anno. Qualche tempo fa, vi abbiamo riportato la previsione di TrendForce per il terzo trimestre del 2021, la quale aveva comunicato che l’aumento dei prezzi sarebbe stato inferiore a quanto originariamente previsto. Questa notizia ha portato sollievo a molti consumatori in tutto il mondo, poiché significava che, in un mondo di schede grafiche fin troppo costose, almeno non sarebbe stato un problema acquistare RAM a prezzi ragionevoli.

Credit: SK Hynix

Stando ai dati attuali, si stima che le memorie RAM subiranno un calo dello 0-5%, poiché “i fornitori hanno continuato ad abbassare i prezzi per adeguarli alle loro scorte”. Ciò significa che il numero di pezzi in magazzino continuano a salire fino al punto in cui i fornitori devono abbassare i prezzi per sbarazzarsi dell’inventario.

“Per quanto riguarda il contract market, gli OEM attualmente possiedono scorte di DRAM piuttosto alte perché hanno sostanzialmente immagazzinato molte unità in anticipo in previsione di un’imminente carenza” – afferma Trendforce – “Non solo le scorte di DRAM hanno introdotto una pressione al ribasso sui possibili aumenti dei prezzi, ma la graduale revoca delle restrizioni legate al COVID in Europa e negli Stati Uniti probabilmente ridurrà anche la domanda complessiva di computer notebook, riducendo così la richiesta di DRAM“.

Credit: SK Hynix

Un’altra cosa interessante da notare è che gli inventari di DRAM sono stati popolati con scorte sufficienti per durare da 8 a 10 settimane durante il mese di giugno, e ora, per il quarto trimestre, tali scorte dovrebbero durare fino a 12 settimane, mostrando un ulteriore chiaro segnale inerente all’abbassamento dei prezzi.