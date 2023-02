Il calo di vendite di schede grafiche sta lentamente facendo scendere i prezzi a livello globale, Europa compresa. Come riportato da Board Channels, le vendite relative alle GPU sono diminuite del 42% su base annua, un fattore che dovrebbe spingere a un deciso taglio dei prezzi, ma che in realtà non sta propriamente avvenendo, almeno per il momento. Il prezzo medio di una scheda video continua infatti a rimanere ancora piuttosto alto: Mindfactory, uno dei più grandi rivenditori tedeschi ha dei prezzi del 93% più alti rispetto a quelli del 2020: la spesa media per una GPU NVIDIA si attesta sugli 825€, mentre per una AMD Radeon si parla di 600€; tre anni fa i le cifre erano rispettivamente di 427€ e 295€.

I dati relativi al 2023 sono sicuramente influenzati dal fatto che sia NVIDIA che AMD hanno lanciato le loro GPU top di gamma da poco, ciò non toglie però che le schede video siano ancora decisamente costose. La discesa, seppur costante, rimane molto lenta: stando ai dati condivisi da Hardware.info relativi al mese di febbraio, il prezzo delle GPU AMD Radeon e NVIDIA è sceso rispettivamente del 5,6% e del 3% da gennaio, al punto che questo si sta lentamente normalizzando proprio per quanto riguarda la fascia alta, ovvero RTX 4090 e RX 7900XT. La prima è più “economica” del 6,2%, rappresentando il calo maggiore per quanto riguarda la serie RTX 40, mentre la seconda costa ora il 6,9% in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore. La RX 7900XTX scende invece del 14%.

Nel frattempo, la RTX 4070, prossima proposta di fascia media Nvidia, è ormai veramente vicina al suo debutto. Le informazioni ufficiali sulla scheda video non sono ancora state diffuse, ma il sito Gigabyte ha elencato diverse varianti equipaggiate con un differente quantitativo di memoria: ve ne abbiamo parlato in questo articolo.