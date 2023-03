Stando all’ultima analisi di TrendForce, i prezzi delle DRAM sono scesi del 20% nel Q1 2023 rispetto al Q4 2022, merito soprattutto del comportamento conservativo degli utenti, che non hanno acquistato memorie a prezzi che ritenevano troppo elevati. Per questo motivo, si prevede che i prezzi scenderanno di un ulteriore 10-15% nel Q2 2023.

A beneficiare maggiormente del calo sono le DDR5, scese in maniera più importante delle DDR4. Micron, Samsung e SK Hynix hanno ridotto la produzione di DRAM per ridurre l’offerta e mantenere i prezzi attuali, tuttavia i produttori di PC ed elettronica di consumo hanno ancora molti moduli di memoria a magazzino e non intendono accelerare la produzione, a meno che non ci sia un aumento di domanda per i loro prodotti. Questo rende poco efficaci i tentativi dei produttori di DRAM di non far abbassare troppo i prezzi.

Credit: TrendForce

Sempre secondo il report, OEM e ODM hanno ridotto in maniera significativa le quantità di DRAM per PC acquistate negli ultimi tre trimestri, ma hanno ancora abbastanza scorte per portare avanti la produzione per un periodo compreso tra le 9 e le 13 settimane. Gli analisti hanno considerato la possibilità che i produttori di PC acquistino DRAM approfittando dei prezzi bassi, ma non è chiaro se questo allieverebbe la situazione per i produttori di memorie, inoltre nonostante il calo della produzione, TrendForce stima che il prezzo di un modulo DDR4 da 8GB scenderà di oltre il 10% nel Q2 2023.

La situazione non è molto diversa per i moduli GDDR, poco richiesti dai produttori di schede grafiche dal momento che la domanda di GPU è abbastanza fiacca; TrendForce prevede che il prezzo medio di vendita di un chip GDDR6 da 16Gb diminuirà dal 10% al 15% nel Q2 2023.