I prezzi delle schede madri e delle GPU sono destinati ad aumentare ancora?

I prezzi sono in aumento per i laminati di rame e quelli rivestiti in rame (CCL) utilizzati per realizzare i circuiti stampati (PCB), che vengono poi utilizzati a loro volta per praticamente ogni tipo di dispositivo elettronico. Secondo i rapporti di DigiTimes, il costo di dispositivi come le schede madri e le schede grafiche è in aumento a causa della carenza dei fogli di rame, e ora la domanda lecita è quanto di questo aumento sarà a carico dell’utente finale. Sembra che l’impatto della carenza potrebbe essere più sentito nei dispositivi di fascia bassa, mentre i prodotti premium più costosi potrebbero avere un impatto minore a causa dei prezzi già gonfiati.

Non è un segreto che i produttori di chip non riescano a produrre abbastanza semiconduttori a causa della schiacciante domanda, motivo per cui i prezzi dei chip sono elevati. Ma oltre ai chip veri e propri, tutti i tipi di elettronica utilizzano PCB in fibra di vetro e laminato di rame. Il prezzo del rame è passato da $ 7.755 per tonnellata nel dicembre 2020 a $ 9.262 per tonnellata di questi giorni. Di conseguenza il costo dei CCL è aumentato a causa dei costi associati ai prezzi del rame stesso.

Ciò influirà sui costi e forse sui prezzi di tutti i tipi di elettronica, ma PC, schede madri e schede grafiche subiranno una maggiore pressione sui prezzi rispetto ad altri componenti perché tendono a utilizzare PCB di grandi dimensioni con un numero elevato di strati.

Dovremmo preoccuparci per l’aumento del costo del rame e di conseguenza dei PCB Mentre il costo dei fogli di rame, CCL e PCB sono in aumento, l’impatto sui prezzi di schede grafiche, schede madri, notebook e PC desktop varierà. Un aumento del prezzo potrà essere evidente nel caso di schede madri entry-level che non vengono vendute con elevati margini di profitto. Lo stesso può essere applicato all’elettronica economica che utilizza PCB relativamente complessi e componenti attivi relativamente economici (ad es. PC entry-level).

Difficilmente invece avrà un impatto sul prezzo di una scheda madre di fascia alta, poiché i produttori potrebbero assorbire l’aumento senza passarlo all’utente finale. Qualcosa di simile si può dire delle schede grafiche e dei loro prezzi al dettaglio: anche se un componente ottiene un aumento del prezzo del 10%, una scheda grafica che lo utilizza difficilmente diventerà significativamente più costosa poiché è già venduta a un prezzo gonfiato.

Ma oltre al prezzo, c’è anche l’aspetto della domanda. Fino a quando le supply chain non saranno pronte a supportare questa domanda, ci saranno molteplici fattori che influenzeranno il prezzo e la disponibilità dell’elettronica.