I prezzi delle schede video continuano a salire in Europa

Un sondaggio di 3DCenter inerente allo stato dei prezzi delle schede grafiche sul mercato tedesco e austriaco di certo non lascia ben sperare per il breve termine in Europa. In media, gli acquirenti europei hanno visto un aumento dei prezzi del 17% per tutto ottobre, iniziando novembre con un incremento medio del 18% per AMD e del 16% per NVIDIA. Ora i prodotti vengono venduti, in media, a un prezzo più alto del 201% per AMD e del 188% in più per NVIDIA rispetto a quello consigliato. Tuttavia, i valori medi nascondono alcuni dettagli affascinanti su quali schede grafiche hanno determinato l’aumento dei prezzi.

Photo Credit: 3DCenter.org

Gli incrementi delle Radeon RX 6800 sono stati i più alti per AMD: i loro prezzi sono aumentati del 49% da inizio ottobre alla fine del mese. Se prendiamo in considerazione NVIDIA, la GeForce RTX 3060 è quella cresciuta maggiormente nello stesso periodo, con un aumento del prezzo medio del 30%. Anche la GeForce RTX 3090 ha contribuito in modo significativo, registrando un incremento del 22%. Le schede che hanno raggiunto prezzi eclatanti includevano alcuni modelli di GeForce RTX 3070 Ti che hanno superato i 2.000€, triplicando il loro prezzo consigliato, mentre una GeForce RTX 3090 ha raggiunto addirittura i 4.029€.

Photo Credit: 3DCenter.org

Gli acquirenti europei si trovano ora con prezzi per le schede AMD che sono quasi tornati ai livelli massimi fissati all’inizio di maggio. Il rapporto prezzo/prestazioni/tecnologia cambia continuamente in base a queste fluttuazioni. È interessante notare che una delle schede grafiche NVIDIA che ha visto l’aumento di prezzo più alto è stata la GeForce RTX 3060, la più economica dell’intera gamma. Ciò pone un requisito finanziario sempre più elevato per un giocatore di PC che vuole aggiornare il proprio sistema o realizzarne uno da zero. Il rivale più vicino alla GeForce RTX 3060 è la Radeon RX 6600, i cui prezzi, come mostrano i dati, sono rimasti stabili per tutto ottobre. Si tratta anche di una scheda che attualmente si trova al 59% in più rispetto al suo prezzo consigliato, rispetto al 129% in più della GeForce RTX 3060.