I primi SSD M.2 di MSI arrivano in Italia

Tramite un comunicato stampa, il produttore taiwanese MSI ha annunciato l’arrivo in Italia dei suoi SSD della linea SPATIUM, i primi in formato M.2 che fanno affidamento sulla velocissima interfaccia PCI Express 4.0. Grazie a SPATIUM, MSI si riconferma un’azienda in grado di offrire prodotti a elevate prestazioni ai suoi clienti, arricchendo il suo ecosistema generale.

Credit: MSI

Gli SSD MSI SPATIUM sono stati realizzati con memorie flash NAND 3D di alta qualità, le quali garantiscono una velocità di lettura sequenziale fino a 7.000MB/s e sino a 6.800MB/s in scrittura sequenziale. Inoltre, le performance saranno costanti nel tempo grazie all’impiego di un dissipatore di calore color bronzo che manterrà basse le temperature sotto carico (si parla di soli 20°C) affinché le velocità in lettura e scrittura rimangano stabilii. Per quanto riguarda le altre tecnologie impiegate per massimizzare le performance, sono stati implementati un buffer della cache DRAM e una cache SLC.

Credit: MSI

A partire da questa settimana, in Italia saranno acquistabili i due modelli di punta della famiglia: le serie M480 e M480HS (la sigla HS indica la presenza di un dissipatore di calore). Entrambi saranno commercializzati nelle varianti da 1TB e 2TB. SPATIUM M480 supporta una gamma completa di funzioni per la correzione dei dati, compresi LPDC ECC e E2E Data Protection, offrendo un TBW piuttosto alto per garantire una durata ottimale. Infine, i prodotti vengono garantiti per cinque anni.

Di seguito l’intera line-up con i relativi prezzi consigliati al pubblico:

SPATIUM M480 PCIe 4.0 M.2 NVMe 1TB: 199,99€

SPATIUM M480 PCIe 4.0 M.2 NVMe 2TB: 399,99€

SPATIUM M480 PCIe 4.0 M.2 NVMe 1TB HS: 239,99€

SPATIUM M480 PCIe 4.0 M.2 NVMe 2TB HS: 449,99€

Recentemente, abbiamo avuto modo di testare il nuovo All-In-ONE MSI Modern AM271P, dispositivo che si presenta come un ottimo compagno di lavoro, grazie alle buone prestazioni generali offerte, costituendo un valido acquisto in ottica smart working / telelavoro. Per ulteriori dettagli, trovate la nostra recensione completa a questo indirizzo.