I primi SSD PCIe 5 toccano i 14GB/s

Proprio mentre i computer iniziano ad adottare il supporto all’interfaccia PCIe Gen 5, FADU Technology ha annunciato il suo primo SSD PCIe Gen 5 e controller SSD in assoluto. Secondo GlobeNewswire, questi SSD forniranno velocità sino a 14,6GB/s, consumeranno meno energia e saranno progettati specificamente per il mercato del cloud e dei data center.

Le specifiche preliminari di FADU per il suo SSD Gen 5 includono velocità di scrittura sequenziale fino a 10,4GB/s e velocità di lettura sequenziale fino a 14,6GB/s, il tutto consumando meno di 5,2W di energia. Offre inoltre fino a 3,5 milioni di IOPS in lettura casuale e 734.000 IOPS in scrittura casuale. I nuovi SSD opereranno su un’interfaccia PCIe Gen 5 a quattro linee e presenteranno il protocollo NVMe 1.4+ insieme a OCP Cloud Spec 2.0.

SSD Form Factors E1.S / E1.L / E3 / U.2 SSD Controller FADU FC5161 Host Interface PCIe 5.0 x 4 / NVMe 1.4+ / OCP Cloud Spec 2.0 NAND Interface 16 Channel / ONFi 5 (2400MT/s) Sequential Read 14.6 GB/s Sequential Write 10.4 GB/s Random Read 3400 KIOPs Random Write 735 KIOPs Average Power <5.2 W

Anche se non abbiamo ancora segni di una variante consumer, è bello sapere che gli SSD Gen 5 sono attualmente in realizzazione. Ciò è particolarmente importante, considerando che abbiamo già una prima piattaforma consumer che supporta SSD Gen 5, vale a dire le CPU Intel Alder Lake di dodicesima generazione su schede madri Z690. Per ora, non ci sono SSD PCI Express 5.0 sul mercato, rendendo il suo supporto in gran parte inutile fino a quando i prodotti non inizieranno a essere distribuiti. Gli SSD di FADU Technology dovrebbero essere lanciati alla fine del 2022.

Un paio di settimane fa vi abbiamo parlato anche di un dissipatore per SSD M.2 in grado di raffreddare al meglio i vostri SSD, soprattutto quelli ad alta velocità basati su PCIe 4.0 e, in futuro, PCIe 5.0. Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo.