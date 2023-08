I prossimi processori della serie “Core Ultra” sviluppati da Intel, noti con il nome in codice “Meteor Lake”, sembrano destinati a superare la soglia dei 5 GHz in termini di velocità di clock. Questa notizia, che ha già generato grande scalpore nel settore, ci permette di comprendere cosa potremmo aspettarci dai futuri chip di fascia alta dell’azienda.

I dettagli emergono da fonti vicine a Intel e affermano che i processori Intel Core Ultra 9 e Core Ultra 7 operano a velocità di clock single-core di, almeno, 5 GHz, con la possibilità di superare questa soglia. Si prevede che i processori Meteor Lake saranno rilasciati entro la fine dell’anno, con un evento di lancio, programmato per il prossimo mese, all’interno della serie “Intel On”. Questo appuntamento, dovrebbe servire per fornire agli utenti, delle informazioni dettagliate sulle specifiche SKU dei processori, le loro caratteristiche principali e mostrare i primi progetti che sfrutteranno i processori Core Ultra.

Nonostante il riserbo intorno a questi processori da parte di Intel, alcune informazioni sono state trafugate e, secondo la fonte non ufficiale nota come Golden Pig Upgrade, i processori di prima generazione Core Ultra, noti anche come Meteor Lake, sfoggeranno una velocità di clock fino a 5 GHz, per le unità Core Ultra 7, e oltre i 5 GHz per le unità Core Ultra 9. Tuttavia, non è stato specificato se queste velocità siano definitive o rappresentino solamente dei campioni iniziali.

Inoltre, il layout dei processori Meteor Lake prevede fino a 6 P-Cores e 8 E-Cores. I P-Cores adotteranno l’architettura Redwood Cove, mentre gli E-Cores faranno affidamento sull’architettura Crestmont.

Sul fronte GPU, si prevede che la velocità operativa superi i 2 GHz, con alcuni campioni che, pare, abbiano già raggiunto i 2,222,4 GHz in diversi test. Infine, i processori Meteor Lake, presenteranno una serie di caratteristiche innovative, tra cui il supporto per le memorie LPDDR5X, e DDR5, nonché un’unità di elaborazione avanzata ‘Xe-MTL’.

In conclusione, tutte queste indiscrezioni sembra o dirci che la linea di processori Meteor Lake si porrà come un netto salto evolutivo per Intel; ora non ci resta altro che aspettare delle conferme su tutte queste indiscrezioni che hanno invaso internet nei giorni scorsi.