I processori AMD sono sempre più popolari tra gli utenti Steam

Non è un segreto che, da quando è subentrata, la dottoressa Lisa Su abbia portato AMD ad un immenso successo e l’architettura della CPU Zen ha sicuramente giocato un ruolo importante in questo. Ora, secondo Steam Hardware Survey, la quota CPU di AMD sulla popolare piattaforma è salita al 26,9%.

Nel novembre dello scorso anno, il valore si attestava al 20,5% e, sebbene quel 6,4% potrebbe non sembrare molto, si tratta di un aumento davvero elevato in soli 12 mesi.

Normalmente, questo tipo di transizioni avviene molto lentamente, principalmente perché le persone non acquistano una nuova CPU ogni anno e il set di dati include tutte le CPU di tutti i sistemi attivi che partecipano al sondaggio automatizzato, quindi questo comprende macchine con chip di diversi anni fa. Con un aumento del 6,4% in un solo anno, si può dire con certezza che le persone devono aver acquistato processori AMD in quantità maggiori rispetto a prima.

Naturalmente, questo risultato è stato ottenuto grazie a diversi fattori. Il primo di essi è la presenza di una pandemia globale che ha portato tantissime persone a trascorrere un maggior numero di ore in casa e, magari, acquistare un nuovo PC da gaming o aggiornare quello già in proprio possesso.

Inoltre, AMD è riuscita a promuovere in maniera molto massiccia i propri prodotti grazie a diversi bundle molto interessanti per i gamer, oltre a giocare in anticipo rispetto ai suoi rivali. Il successo della compagnia di Sunnyvale è stato talmente travolgente tanto da non riuscire a soddisfare la domanda della sua nuova serie Ryzen 5000, basata sull’architettura Zen 3.

Leggi anche: Avvistata una delle future APU AMD Ryzen basate su Zen 3

Sul fronte GPU, le schede AMD sono salite al 16,5% dal 15,5% dell’anno precedente, anche se NVIDIA domina ancora con il suo 73,9%. Tuttavia, le nuove Radeon RX 6800 e RX 6800 XT sono appena uscite e quindi sarà necessario attendere ancora un po’ di tempo prima di vedere la loro influenza anche in Steam Hardware Survey.