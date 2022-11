I modelli di Ryzen 7000 con 3D V-Cache sono le CPU AMD più attese da parte dei videogiocatori per via delle ottime prestazioni in ambito videoludico, come già dimostrato con il Ryzen 7 5800X3D. In base alle indiscrezioni passate, l’azienda di Sunnyvale ha in mente il lancio di due nuovi modelli 3D V-Cache al CES 2023 o comunque nella prima metà del prossimo anno: questi non avranno tuttavia un gran numero di core, almeno stando ai più recenti rumor.

Secondo un post pubblicato dall’account ECSM_Official su un social cinese, i prossimi modelli di Ryzen 7000 3D V-Cache potrebbero essere inizialmente limitati soltanto a 6 oppure 8 core, interessando in questo modo i prodotti di fascia media da cui verrebbero ricavate le versioni Ryzen 5 7600X3D e Ryzen 7 7700X3D, così da rendere queste proposte più accessibili al pubblico. Il prezzo rimane ancora sconosciuto, se però AMD decidesse di ripetere quanto già fatto con il Ryzen 7 5800X3D, i nuovi modelli dovrebbero avere un costo dai 100$ ai 150$ in più rispetto le varianti standard.

Le aspettative sono ovviamente elevate, alla luce delle ottime performance che abbiamo già visto con l’attuale 5800X3D. AMD dovrebbe anche apportare ulteriori ottimizzazioni, come una maggior larghezza di banda per il modulo 3D V-Cache e la possibilità di spingere di più sull’overclock della CPU, uno dei limiti del modello di passata generazione. L’azienda è nel frattempo anche impegnata al lancio delle prime varianti da 65W, vale a dire Ryzen 7 7700 e Ryzen 5 7600, con cui cercherà di competere nella fascia media con una sempre più dominante Intel. Le controparti Core i5-13600 e i5-13400 saranno infatti degli ossi duri da battere, sia per le ottime performance, che per il maggior numero dei core e il possibile buon rapporto prezzo/prestazioni, che potrebbe rendere questi processori delle ottime scelte per assemblare dei PC economici ma comunque performanti.

Tutto dipenderà quindi dal prezzo di vendita, per cui dovremo ancora attendere nuove indiscrezioni o, possibilmente, dichiarazioni ufficiali.