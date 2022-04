Ryzen 7 5800X3D, la prima CPU AMD con 3D V-Cache svelata da pochi giorni, ha mostrato i benefici della cache L3 impilata da 96MB nei benchmark contro il Core-i9 12900KF, ottenendo un 15-20% in più di performance su diversi titoli per quanto riguarda gli FPS minimi. Un modder è anche riuscito ad aggirare il blocco per l’overclock, impostando un clock più alto della frequenza massima di fabbrica.

AMD ha confermato la presenza di 3D V-Cache in future CPU, anche se come specificato dall’azienda stessa, ciò dipenderà dal successo che avrà l’unico modello Zen 3 che fa uso di questa nuova tecnologia. Ma a giudicare dall’accoglienza positiva, potremmo sicuramente aspettarci nuovi modelli con un’ampia cache L3 anche con Zen 4 “Raphael”, tuttavia bisognerà probabilmente attendere almeno il 2023.

Questo perché secondo l’insider Greymon55, le linee di produzione di AMD sarebbero già colme. L’azienda ha già infatti aumentato la capacità riguardo le CPU Zen 3D da 20.000 a 50.000 unità per trimestre, al fine di incrementarne la disponibilità e passare il prima possibile alla produzione della nuova generazione, quindi non ci sarebbe ulteriore spazio per la produzione di altri modelli. Stando all’insider, i macchinari per il packaging sarebbero già in grado di passare alle nuove CPU Zen 4 senza aggiornamenti di sorta, l’azienda può quindi iniziare a produrre i Ryzen 7000 non appena la produzione dei modelli Zen 3D sarà conclusa.

ZEN3D currently has only one production line.

ZEN4 will have vcache, and current 3D packaging devices will switch to ZEN4 3D in the future. — Greymon55 (@greymon55) April 14, 2022

Then, is there any SKU with V cache in the first wave of ZEN4? Or, do we have to wait till 2023? — Petros (@phobiaphilia) April 14, 2022

Ciò dovrebbe avvenire intorno al quarto trimestre di quest’anno, mentre entro il primo trimestre del 2023 AMD dovrebbe già iniziare la produzione dei nuovi modelli Ryzen 7000 X3D. In questo modo potremmo aspettarci una disponibilità entro la metà del terzo trimestre del prossimo anno. L’azienda potrebbe inoltre presentare più CPU dedicate al gaming per soddisfare le richieste del pubblico riguardo più modelli standard dotati di 3D V-Cache.

Rimanendo in tema Ryzen 7000 e future generazioni di processori AMD, qualche giorno fa vi abbiamo raccontato come MSI sia già al lavoro sulle nuove schede madri AMD B650. Trovate più informazioni nel nostro articolo.