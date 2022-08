Dopo mesi di rumor e anticipazioni, sembra che ormai manchi davvero poco al debutto sul mercato dei nuovi processori AMD Ryzen serie 7000. Infatti, stando alle fonti dei colleghi di Wccftech, l’azienda di Sunnyvale terrà una conferenza stampa il prossimo 29 agosto per presentare la line-up, mentre un paio di settimane dopo le CPU saranno disponibili per la vendita. Ecco le date degli embarghi nel dettaglio:

Annuncio – 30 agosto 2022 , 2:00 ore italiana

, 2:00 ore italiana Recensioni – 13 settembre 2022 , 15:00 ore italiana

, 15:00 ore italiana Lancio – 15 settembre 2022, 15:00 ore italiana

Anche le schede madri X670, di cui si parlerà nel corso dell’evento AMD Meet The Expert, che si terrà proprio quest’oggi alle 18:00 (ore italiana), saranno disponibili nelle stesse giornate. Visto che le recensioni saranno pubblicate un paio di giorni prima del lancio effettivo dei prodotti, i consumatori potranno fare le proprie valutazioni per decidere o meno se acquistare le nuove proposte AMD.

Photo Credit: AMD

Ricordiamo che i processori AMD Ryzen 7000 (nome in codice “Raphael“) saranno realizzati sul nodo di processo a 5nm di TSMC, nonché basati sull’architettura Zen 4 che introdurrà diversi miglioramenti, tra cui un IPC più alto, il supporto a tecnologie come DDR5 e PCI Express 5.0 e l’integrazione di una GPU basata su RDNA 2. Il numero di istruzioni per clock (IPC) vedrà un aumento del 15% grazie al raddoppiamento della cache L2 rispetto ai processori precedenti, mentre il numero di linee di tipo PCIe 5.0 è stato aumentato da 24 a 28, anche se le ultime 4 sono dedicate alla connessione della scheda madre tramite il chipset serie 600. Un’altra novità decisamente interessante dei nuovi Ryzen 7000 è relativa alle frequenze di picco raggiungibili, che potrebbero andare ben oltre i 5GHz.

In attesa della presentazione ufficiale, potete dare un’occhiata alle presunte specifiche dei processori realizzata dai colleghi di VideoCardz: