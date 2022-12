Stando alle dichiarazioni del noto leaker @g01d3nm4ng0, che già si è rivelato affidabile per altre informazioni diffuse in anticipo in passato, AMD potrebbe lanciare due piattaforme per le sue CPU Threadripper basate sull’architettura Storm Peak: una pensata per le workstation e una HEDT (High End Desktop). Entrambe avranno alcune caratteristiche comuni, come il supporto alla connettività PCI Express 5.0 – sebbene il numero di linee disponibile sarà diverso, in quanto si parla di 64 per quella HEDT e 128 per quella workstation.

Il ritorno dell’azienda di Sunnyvale nel mercato delle soluzioni HEDT in parte sarebbe sorprendente, in quanto non è passato molto tempo da quando AMD, con l’introduzione dei processori Ryzen Threadripper Pro 5000WX, si è spostata interamente nel territorio delle workstation. È possibile che la società abbia riveduto le proprie scelte dopo aver esaminato i feedback degli utenti.

AMD Storm Peak

September 2023

HEDT: 4 channel, 64 pcie gen5 lanes, 8 pcie gen3 lanes, support OC

WS: 8 channel, 128 pcie gen5 lanes, 8 pcie gen3 lanes, no OC for CPU&MEM — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) December 19, 2022

Ricordiamo che le CPU HEDT erano rivolte principalmente ai videogiocatori più esigenti e ai professionisti. Impiegavano die e packaging originariamente progettati per processori di livello server e offrivano alcune caratteristiche aggiuntive, come un maggior numero di linee PCIe e più capacità di memoria, rispetto alle serie desktop. Con l’aumentare del numero massimo di core anche sui modelli desktop “standard”, i processori HEDT hanno perso parte della loro utilità e sia AMD che Intel hanno lentamente abbandonato questo mercato.

Secondo il leaker, ci saranno molte somiglianze tra le nuove e le vecchie piattaforme HEDT di AMD. Ad esempio, la capacità PCIe della CPU è limitata a 64 linee, mentre la piattaforma è limitata al supporto delle memorie quad-channel. Tuttavia, la nuova piattaforma sarebbe dotata di alcuni aggiornamenti sostanziali, tra cui il supporto PCIe Gen 5 per tutte le linee della CPU e PCI Gen 3 per il chipset.

Le nuove piattaforme debutteranno insieme ai processori AMD Threadripper “Storm Peak”, che dovrebberp essere lanciati nel terzo trimestre del 2023, probabilmente a settembre. Per il momento, non ci resta altro che attendere con pazienza ulteriori informazioni ufficiali.