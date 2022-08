Mai come oggi i dati sono al centro di tutto il mondo digitale: da un lato, sono la linfa vitale che tiene in piedi interi sistemi e compagnie, dall’altra è al centro di un dibattito politico molto importante, in materia di diritti fondamentali come quello alla privacy.

In questo mondo, i nostri dati circolano in database di profilazione, con e senza il nostro permesso. Quante volte diamo il consenso all’uso dei cookie senza nemmeno prenderci un paio di secondi per leggere cosa stiamo autorizzando? E quante volte ci ritroviamo, all’improvviso, subissati da un’onda anomala di messaggi di spam, magari anche telefonate indesiderate da operatori di call center che cercano di venderci un nuovo contratto luce e gas, o qualsiasi altro prodotto? Quanti SMS promozionali riceviamo senza avere idea di come abbiano fatto ad avere il nostro numero?

E poi ci sono i casi estremi, laddove i nostri dati vengono violati, rubati, fatti circolare e venduti senza il nostro consenso.

In ogni caso, nonostante esistano delle normative come il GDPR che proteggono i nostri diritti alla privacy, avere il controllo dei nostri dati online è qualcosa di estremamente complesso e complicato.

La dashboard di Incogni

Secondo Incogni, un nuovo servizio lanciato da Surfshark, se voleste rimuovere tutti i vostri dati personali dai database gestiti dai broker di dati, aziende specializzate nella compravendita di dati come dettagli di contatto, indirizzi, abitudini di navigazione e addirittura dati come codici fiscali o SSN (Social Security in USA), potreste impiegare fino a 66 anni.

Ed è proprio questo il punto focale su cui Surfshark si è concentrata per la creazione del servizio Incogni: gestire tutte le interazioni con i data broker e aiutare i clienti a eliminare i propri dati in pochissimo tempo, una frazione di quella richiesta per operare manualmente.

Incogni è un servizio in abbonamento, totalmente slegato dalla VPN offerta dall’azienda principale, che opera nel modo seguente:

Contatto iniziale con i data broker nell’elenco dell’azienda e richiesta di eliminazione dei dati personali dei clienti;

Verifica regolare dei data broker, per garantire che i dati non vengano riacquisiti o che non vengano aggiunti nuovi dati ai database;

Ricerca continua per ampliare l’elenco dei contatti con i data broker;

Contatto degli enti preposti alla protezione dei consumatori per assistenza sulla gestione delle richieste di rimozione dati rigettate;

Il processo è interamente automatizzato, e coinvolge un’ampia fascia di mercato, non solo in USA, ma anche in Europa e Regno Unito. Di conseguenza, se avete subito una violazione dei vostri dati e questi sono stati venduti a data broker senza il vostro consenso, l’ampia rete di Incogni, l’esperienza di Surfshark nella cybersicurezza e il supporto di enti esterni per la tutela dei consumatori, vi aiuteranno a eliminare il vostro “footprint digitale” dalla rete, salvaguardando i vostri dati.

Recensiremo a breve il servizio, ma se siete curiosi e volete provarlo, ecco a voi le tariffe ufficiali:

Annuale : 5,79€ al mese con fatturazione annuale

: 5,79€ al mese con fatturazione annuale Mensile: 11,49€ al mese

Entrambi i piani vi permettono di interrompere l’abbonamento in qualsiasi momento, con garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.