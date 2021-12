i5-12400F già in vendita, ecco com’è il nuovo dissipatore

Intel dovrebbe annunciare i processori Alder Lake della serie “non-K” al CES 2022. Secondo quanto riferito, il Core i5-12400F è stato messo già in vendita in Perù e il portale peruviano XanxoGaming è riuscito ad acquistarne un esemplare e mostrarlo al mondo.

I rendering dei dissipatori di serie delle CPU Intel Alder Lake sono emersi per la prima volta a settembre e l’ultimo unboxing di XanxoGaming ha confermato le voci. Il dispositivo di raffreddamento incluso con il Core i5-12400F sembra corrispondere al design del Laminar RM1: un dissipatore di calore a spirale con alette in alluminio e una striscia LED blu attorno alla ventola, la quale viene alimentata da un connettore a quattro pin. In particolare, possiamo anche vedere il risultato finale una volta in azione grazie alle foto di Catsarestillpr1, pubblicate da VideoCardz.

Photo credit: Catsarestillpr1/VideoCardz

Stando ai precedenti leak provenienti da benchmark e listini dei rivenditori, il Core i5-12400F utilizza presumibilmente sei core Golden Cove con un clock base di 2,5GHz. Tuttavia, si dice che il chip esa-core aumenti facilmente fino a 4,4GHz. Data la configurazione, il Core i5-12400F dovrebbe andare a scontrarsi con il Ryzen 5 5600X di AMD. I primi test in ambito gaming del Core i5-12400F sono stati impressionanti e gli appassionati hanno soprannominato il chip esa-core Alder Lake come “Ryzen 5 5600X killer”.

Il prezzo è importante quanto le prestazioni e XanxoGaming ha acquistato il Core i5-12400F per 222 dollari con il 18% di IVA inclusa. Senza IVA, il Core i5-12400F costerebbe circa 188 dollari. I primi listini dei rivenditori indicavano il Core i5-12400F e Core i5-12400 a 200 e 230 dollari, rispettivamente. Pertanto, il primo potrebbe arrivare con un prezzo consigliato compreso tra 185 e 200 dollari. Per fare un confronto, il Ryzen 5 5600X viene venduto al dettaglio per 299$, quindi Intel potrebbe essere in vantaggio.

Photo credit: XanxoGaming

Photo credit: XanxoGaming

Si dice che anche i chipset economici della serie 600 di Intel verranno lanciati al CES 2022. Pertanto, il Core i5-12400F sarà un candidato popolare per le schede madri B660 o H610 accoppiato a RAM DDR4, data la carenza di kit di memoria DDR5.