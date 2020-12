Intel Core i7-11700K più veloce di un AMD Ryzen 9 5950X?

Uno dei chip della futura famiglia Rocket Lake di Intel, il Core i7-11700K, sembra aver già testato le proprie capacità su uno dei benchmark più utilizzati al mondo. I risultati sembrano puntare ad un miglioramento sostanziale delle performance single core, risultato che metterebbe in ombra persino il Ryzen 9 5950X di AMD.

A scovare il risultato del test eseguito da un chip Intel Core i7-11700K nel database di Geekbench 5 ci ha pensato Leakbench. Se ciò che possiamo vedere è da ritenersi accurato, stiamo per assistere ad un miglioramento delle performance IPC (Instructions Per Cycle) davvero notevole tra le fila del Team Blue.

Per quanto riguarda le prestazioni sul singolo core, il test ha restituito un punteggio di 1807 punti (5423 crypto) mentre per quanto riguarda il risultato multi-core, sono stati raggiunti i 10673 punti. Un confronto diretto con un chip AMD Ryzen 9 5950X, il quale ha un punteggio single core che si aggira in media attorno ai 1700 punti, mostra come la famiglia Rocket Lake di CPU Intel sia forse in grado di mettere in ombra anche quella che ad oggi è considerata la migliore CPU da gaming sul mercato, con un’incremento delle prestazioni IPC considerevole.

Se il punteggio pubblicato su Geekbench dovesse rivelarsi accurato, staremmo osservando prestazioni migliori di circa il 5,5% a favore del Core i7 di Intel, CPU che non sarà nemmeno la top di gamma per la generazione.

Purtroppo per dei risultati accurati dovremo ancora aspettare. Il fatto è che Geekbench utilizza istruzioni AVX-512, il che rende i punteggi di Intel leggermente fuori scala siccome solo Rocket Lake le supporta. Un punteggio più alto, in questo caso, non significa che il Core i7-11700K si comporterà più velocemente dei chip Zen 3 di AMD nelle applicazioni reali single core, dato che attualmente non ci sono applicazioni che utilizzano le istruzioni AVX-512 e questo probabilmente rimarrà lo stato delle cose per un bel po’ di tempo a venire.

Nei carichi di lavoro multithreaded AMD prende naturalmente un vantaggio significativo, con i nostri test che segnano un punteggio di 14471 punti per il 16-core 5950X rispetto ai 10673 punti dell’i7-11700K. Ancora una volta, tuttavia, la discrepanza AVX significa che il delta delle prestazioni nel mondo reale tra i due sarà probabilmente maggiore.

Si vocifera che l’Intel Core i7-11700K sia dotato di 8 core e 16 thread con una frequenza di base di 3,6GHz e una frequenza in boost di 4,8GHz. Ad ogni modo, essendo ancora chip prodotti a 14nm e nonostante la nuova architettura, il consumo di energia è previsto essere parecchio elevato, con un profilo di PL1 di 125W e una potenza di 250W PL2.

La famiglia di prodotti Rocket Lake dovrebbe essere annunciata ufficialmente nel Q1 2021, anche se non conosciamo ancora una data precisa.