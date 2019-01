IBM da record nel 2018 con 9100 brevetti, al top da 26 anni di fila

Per il 26esimo anno di fila, IBM è al vertice delle aziende tecnologiche che hanno depositato più brevetti. Nel solo 2018 l’azienda ha ottenuto il numero record di 9100 brevetti, superando il traguardo complessivo di 110.000 brevetti.

I nuovi brevetti sono stati concessi a un gruppo eterogeneo di oltre 8500 ricercatori, ingegneri, scienziati e progettisti presenti in 47 diversi stati degli Stati Uniti e in 47 nazioni nel mondo.

“Nel corso degli ultimi 26 anni, la leadership di IBM nell’ambito dei brevetti ha cambiato il modo in cui il mondo si trova ad affrontare il progresso nell’era dell’informatica”, ha affermato Ginni Rometty, presidente e CEO di IBM. “Oggi, circa la metà dei nostri brevetti rappresentano innovazioni rivoluzionarie in settori quali intelligenza artificiale, cloud computing, sicurezza informatica, tecnologia blockchain e informatica quantistica – tutte mirate ad aiutare i nostri clienti a portare avanti e realizzare attività più smart”.

IBM ha ottenuto nel 2018 oltre 1.900 brevetti in ambito cloud, incluso uno realizzato per prevedere le richieste di risorse cloud, che utilizza dati non strutturati relativi ad eventi mondiali o locali. Il sistema è in grado di monitorare le sorgenti dei dati – inclusi nuovi feed, statistiche di rete, bollettini metereologici e social network – per identificare dove e come le risorse cloud vadano assegnate per rispondere alle esigenze.

Un’altra serie di innovazioni contribuisce a risolvere uno dei limiti attuali dell’intelligenza artificiale: la mancanza di personalizzazione, che può ostacolare il modo in cui l’AI comunica con le persone. Tra i 1.400 brevetti nel campo dell’intelligenza artificiale, agli inventori IBM è stato concesso nel 2018 un brevetto per un sistema in grado di aiutare l’AI ad analizzare e riflettere i modelli di linguaggio degli utenti per migliorare la comunicazione tra macchine e esseri umani.

IBM ha ottenuto anche 1.200 brevetti nell’ambito della cybersecurity, incluso uno relativo a una tecnologia che permette ai sistemi di intelligenza artificiale di cambiare le carte in tavola nei confronti degli hacker, attirandoli all’interno di scambi e-mail e di siti web con l’obiettivo di far sprecare loro risorse e vanificare gli attacchi o le e-mail di “phishing”.

Gli scienziati di IBM hanno brevettato anche innovazioni significative in settori emergenti come quello dell’informatica quantistica, incluso un modo nuovo per migliorare la capacità del computer di acquisire e archiviare informazioni – chiamato “signal readout fidelity”.

Nella classifica l’azienda è seguita da Samsung Electronics con 5.850 brevetti nel 2018, Canon con 3.056, Intel con 2.735 e LG con 2.474. Potete vedere la “top 50” a questo indirizzo.