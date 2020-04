ID-COOLING annuncia il dissipatore SE-224-XT-RGB, radiatore a torre con ventola RGB da 120mm

ID-COOLING ha presentato il dissipatore SE-224- XT RGB, un classico modello ad aria dal design semplice e accattivante, in grado di raffreddare processori con un TDP massimo di 180W.

Simile al modello SE-224-XT-ARGB, è stato semplificato nell’illuminazione ma allo stesso tempo arricchito da una finitura scura al radiatore, alle heatpipe e alla copertura superiore.

Il dissipatore misura 120×73×154 mm, rendendosi compatibile con la stragrande maggioranza di sistemi Micro-ATX e ATX, senza intaccare lo spazio dedicato ai moduli RAM. È dotato di quattro heatpipe in rame rivestito da 6mm di diametro, che si trovano a diretto contatto con l’heatspreader della CPU, per un migliore e rapido trasferimento del calore. Il nuovo sistema di montaggio completamente in metallo dona notevole robustezza al radiatore, garantendo inoltre sicurezza e fermezza nel fissaggio.

La ventola è un classico modello da 120mm dotato d’illuminazione RGB. È PWM e integra un doppio cuscinetto, per una lunga durata d’esercizio, con dispositivi antivibrazione ai quattro angoli e su entrambi i lati. La velocità di rotazione può variare in automatico da 900 a 2000 giri al minuto. Alla massima velocità, l’azienda dichiara uno spostamento d’aria di circa 96 m³/h con pressione statica di 0.199 mBa, facendo registrare un livello di rumore variabile tra 16.2 a 31.5 dBA. In dotazione troviamo anche delle clip supplementari, nel caso l’utente voglia dotare il dissipatore di una seconda ventola per un doppio flusso forzato (push-pull).

Come anticipato, ID-COOLING qui ha semplificato l’illuminazione RGB, ma ha provveduto a rendere lo stesso funzionale ed esteticamente valido l’SE-224-XT con la ventola e la copertura superiore illuminabili, con alimentazione a 12V (4pin).

La funzionalità RGB è inoltre sincronizzabile con i sistemi RGB proprietari più diffusi, come quelli di ASUS, Gigabyte, MSI, ASRock, integrati nelle rispettive schede madri. In alternativa si può ricorrere al controller in dotazione, alimentato da un connettore interno SATA. Incluso anche uno splitter 1x femmina / 4x maschio nel caso si volesse ampliare il sistema RGB con ventole o strisce LED.

Insieme al dissipatore troviamo una pasta termica, modello ID-TG25, con conduttività termica di 10.5 W/mK. Completo il set di staffe di montaggio, con compatibilità assicurata per i più recenti e diffusi socket AMD AM4 e Intel LGA 2066/2011/1150/1151/1155/1156 e quindi l’imminente 1200. L’SE-224-XT-RGB sarà disponibile dalla seconda metà di maggio, ad un prezzo di circa 30 euro, tasse escluse.