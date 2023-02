Lenovo ha presentato al Mobile World Congress 2023 le sue ultime novità per semplificare l’adozione dei nuovi modelli di lavoro nell’ufficio ibrido. L’azienda ha sviluppato soluzioni avanzate per soddisfare un’ampia gamma di requisiti ed esigenze per l’utente moderno. Lenovo TruScale Device as a Service (DaaS) è una delle soluzioni presentate all’evento e offre alle organizzazioni un’ampia gamma di opzioni per l’ambiente di lavoro digitale, opzioni di pagamento flessibili e la possibilità di ridimensionare facilmente l’IT in linea con l’evoluzione delle loro esigenze di business.

Secondo una recente indagine di Lenovo, un approccio progettuale dell’IT migliora l’esperienza finale della forza lavoro, generando interazioni positive e maggior flessibilità. L’azienda crede che ottenere il meglio dagli utenti finali richieda soluzioni allineate al mondo del lavoro di oggi nell’ufficio ibrido, incentrate sulla promozione di una migliore produttività e sulla semplificazione del lavoro di squadra.

Photo Credit: Lenovo

Photo Credit: Lenovo

Nella cornice del MWC 2023, Lenovo ha inoltre annunciato il Chromebook IdeaPad Slim 3 di nuova generazione con SoC MediaTek Kompanio serie 500, per coloro che cercano il valore dell’essenziale e si adattano allo stile di vita e di lavoro sempre più mobile di oggi. Questo laptop da 14 pollici, disponibile con touchscreen FHD IPS, è sottile e leggero (pesa solo 1,3Kg) e offre una batteria che dura tutto il giorno (fino a 13,5 ore) e connettività Wi-Fi 6.

Chromebook IdeaPad Slim 3 è dotato di una gamma di funzionalità aggiornate che vanno oltre le opzioni del più luminoso schermo 100% sRGB. Con altoparlanti frontali sintonizzati da Waves MaxxAudio, una porta type-C, un’opzionale webcam FHD con otturatore fisico e l’inclusione di un tasto dedicato per il silenziamento dell’audio, è la soluzione pronta per lavorare, giocare, studiare e altro ancora.

Lenovo continua a proporre soluzioni innovative per semplificare il lavoro nell’ufficio ibrido e garantire un’esperienza produttiva e positiva per gli utenti finali. Con la presentazione delle nuove soluzioni per PC e Chromebook, Lenovo dimostra ancora una volta il suo impegno per l’innovazione tecnologica e per fornire prodotti di alta qualità ai suoi clienti.