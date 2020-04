iiyama annuncia il nuovo Red Eagle, monitor gaming da 34 pollici

IIyama ha da poco rivelato il nuovo GB3461WQSU Red Eagle: un monitor da 34 pollici con risoluzione UWQHD di 3440×1440 pixel, supporto per AMD FreeSync e tempo di risposta di 1 ms MPRT (Moving Picture Response Time, ovvero il tempo durante il quale un pixel rimane visibile).

Il pannello ha un refresh rate di 144 Hz ed è un IPS HDR ready con finitura opaca; copre il 100% dello spazio colore sRGB e il 74% dello standard NTSC, la luminosità è di 350 cd/m² con un contrasto di 1000:1. Inoltre, grazie alla tecnologia “Black tuner”, è possibile migliorare la luminosità e le sfumature più scure migliorandone la resa visiva. L’angolo di visione è di 178 gradi.

Il supporto di questo monitor è regolabile in altezza fino a 130 mm, inclinabile dai -3 ai 22 gradi e può ruotare di 45 gradi sia a destra sia a sinistra. Inoltre il supporto fornito può essere sostituito con un supporto Vesa da 100 x 100 mm per fissarlo direttamente a muro. Le dimensioni di questo monitor sono di 817 x 415 x 230 mm e ha un peso complessivo di 9,7 Kg.

Per la connettività il monitor ha due porte HDMI (consentono di raggiungere la risoluzione massima fino a 120 Hz), due porte DisplayPort per sfruttare al massimo il monitor e il refresh rate di 144 Hz, due connettori USB 3.0 e un connettore jack da 3,5 mm per utilizzare le proprie cuffie anziché i due altoparlanti da 5W. Il prezzo non è ancora stato rivelato ufficialmente, ma un rivenditore Olandese ha messo in prevendita il monitor per circa 479€.