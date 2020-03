Iiyama ProLite X4372UHSU, un monitor professionale 4K da 43″ adatto ai creativi

La famiglia di monitor professionali di Iiyama si allarga con il ProLite X4372UHSU. Si tratta di un monitor 43” in formato 16:9 con un pannello 4K IPS (In-Plane Switching) da 60Hz. Fra le altre caratteristiche troviamo un’elevata fedeltà di riproduzione dei colori, ampi angoli di visione, un tempo di risposta pari a 4ms, una luminosità (tipica) di 400cd/m², un rapporto di contrasto tipico di 1300:1 e il supporto all’HDR (High Dynamic Range).

Una peculiarità di questo monitor è la funzione PbP, che consente la visualizzazione simultanea di immagini provenienti da un massimo di quattro segnali. Ciò rende il ProLite X4372UHSU particolarmente adatto a coloro che lavorano con il CAD o con la fotografia.

Il monitor è dotato di un supporto inclinabile mentre, in termini di connettività, sono presenti due connettori HDMI 2.0 e di due connettori DisplayPort 1.2. Vi sono, inoltre, quattro porte USB (2 x USB 2.0 e 2 x USB 3.0) e un’uscita per le cuffie. Lato audio, troviamo degli altoparlanti integrati da 9W. Sul retro, c’è un gancio per appendere le cuffie e una predisposizione VESA per il montaggio a parete.

Iiyama ha fornito il monitor di alcune tecnologie per la riduzione dell’affaticamento visivo come quelle per la riduzione dello sfarfallio e della luce blu.

Non sono stati resi noti i dati inerenti alla disponibilità e al prezzo.