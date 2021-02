IKEA e Asus ROG, ecco i primi prodotti nati dalla collaborazione

Durante il corso del 2020 vi avevamo parlato della nascita della collaborazione tra il colosso svedese IKEA e la divisione dedicata al gaming di Asus, ROG. Tale accordo aveva come obiettivo quello di realizzare una linea di arredamento e accessori dedicati ai videogiocatori, oggi possiamo finalmente dare un’occhiata ai primi risultati.

I primi prodotti nati dalla collaborazione IKEA-ROG sono finalmente disponibili all’acquisto nella sezione Gaming Home del sito di e-commerce dell’azienda svedese. Purtroppo, come già era stato annunciato, inizialmente la linea di prodotti sarà disponibile in esclusiva per il mercato cinese, con il resto del mondo che dovrà attendere ottobre di quest’anno.

Questo però non ci impedisce di dare una prima occhiata a ciò che le due aziende hanno preparato per noi. Il prodotto forse più interessante prende il nome di Uppspel e si tratta di una scrivania motorizzata disponibile al prezzo di 3.999 yuan, l’equivalente di 515 euro circa. Se la cifra vi sembra esagerata significa che non avete mai provato ad acquistare questo genere di scrivania, generalmente proposte a cifre da capogiro.

La scrivania è dotata di controlli per la regolazione e la memorizzazione dell’altezza, oltre a un display a LED di colore rosso. Gli utenti possono regolare l’altezza con il tocco di un pulsante, tra 72 e 120 cm. Per comodità ci sono quattro impostazioni predefinite dell’altezza e una porta di ricarica USB è incorporata nella parte frontale della scrivania.

IKEA afferma che la scrivania da gioco Uppspel è durevole e resistente, mentre la sua superficie opaca mantiene i riflessi della luce al minimo. Un vano per la gestione dei cavi sul retro aiuta a tenere in ordine lo spazio di lavoro/gioco.

Esiste anche una versione non motorizzata della scrivania, chiamata Utespare, venduta a soli 599 yuan, ovvero meno di 80 euro. Con il nome Matchspel è stata invece identificata la sedia da gioco con supporto lombare e regolazione in altezza. Prezzo: 999 yuan, circa 130 euro.

Altri mobili e accessori da gioco in mostra nella sezione Gaming Home di Ikea includono un’unità di cassetti, un sistema di montaggio a parete per il vostro sistema di gioco, un supporto per PC desktop con rotelle, un supporto per cuffie, una clip per il filo del mouse, un supporto per tazze e un cuscino multifunzione con tasche scaldamani. Molti prodotti, ma non tutti, sembrano essere disponibili nelle colorazioni bianco o nero.