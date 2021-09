IKEA e ASUS ROG, ecco la nuova linea di mobili e accessori per il gaming

In occasione dell’IKEA Festival, la nota azienda multinazionale svedese ha annunciato una nuova serie di mobili e accessori per il gaming realizzati in collaborazione con ASUS ROG (Republic Of Gamers) che saranno disponibili a partire dal prossimo mese (ottobre 2021). Grazie a questi prodotti, i videogiocatori potranno creare una propria postazione personalizzata con eventuali benefici anche alle prestazioni in-game.

Credit: IKEA

Kris Huang, General Manager della Gaming Gear and Accessory Business Unit di ASUS, ha affermato:

Tutti i gamer del mondo conoscono e apprezzano il marchio ROG, da cui hanno imparato ad aspettarsi grandi innovazioni creative,” dice Kris Huang, General Manager della Gaming Gear and Accessory Business Unit di ASUS. “La nostra partnership con gli esperti di IKEA permetterà a ROG di stupire i gamer con soluzioni nuove e interessanti all’interno della casa.

Ewa Rychert, Global Business Leader del comparto Workspace per IKEA of Sweden, ha aggiunto:

Si può fare molto per democratizzare il gaming, ne siamo convinti. Questo è il primo passo. Lanciamo dei prodotti e delle soluzioni complete che uniscono alta qualità e prezzo accessibile, e speriamo riflettano i gusti e le personalità dei nostri clienti.

Il nuovo assortimento è rivolto ai gamer PC e comprende sei linee di prodotti: UPPSPEL, LÅNESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UTESPELARE e HUVUDSPELARE. IKEA e ROG hanno progettato in stretta collaborazione tutti gli articoli UPPSPEL, mentre le altre serie sono state realizzate da IKEA sulla base dei dati acquisiti nell’ambito della partnership con il preciso obbiettivo di proporre un’offerta diversificata e ampia per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di gamer.

Credit: IKEA

In totale, si parla di oltre 30 prodotti, comprendendo sia mobili che accessori, a partire da scrivanie e sedie da gaming per finire con cassettiere, porta tazze, tendifilo per mouse, cuscini per il collo, lampade ad anello e molto altro. Potete dare un’occhiata al catalogo completo al seguente indirizzo.