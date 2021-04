IKEA, in arrivo nuovi prodotti sviluppati in collaborazione con Sonos

Il gigante dell’arredamento IKEA e SONOS, azienda nota per la qualità dei suoi prodotti audio, continuano la loro collaborazione e dovrebbero presentare presto, al meno stando ad una recente storia pubblicata su Instagram, nuovi prodotti della linea “Symfonisk”.

Come riportato dai colleghi di The Verge, infatti, il primo di questi, di cui trovate la registrazione presso l’ente FCC a questo indirizzo, sarà una versione rinnovata della lampada da tavolo Symfonisk, che in pratica dovrebbe offrire la qualità sonora di Sonos Play:1 allo stesso prezzo del modello precedente. La vera novità di questo 2021 dovrebbe essere un’opera d’arte da appendere a parete dotata di speaker integrati. Non sappiamo se il nuovo articolo, conosciuto con il nome in codice “Titan”, consentirà di spostare lo speaker anche su altri quadri, ma, stando alla FCC, sembra che sarà dotato di un “modulo wireless”.

Nel caso non ne foste a conoscenza, la gamma Symfonisk cerca di offrire una fusione tra due entità: quella visiva e quella sonora. Infatti, attualmente la serie include una lampada da tavolo con speaker wi-fi e uno speaker wi-fi da scaffale, entrambi compatibili con i prodotti Sonos e facili da controllare tramite l’apposita app. La prima combina una classica lampada dal design ricercato, e facilmente integrabile all’interno di un moderno arredamento, e un altoparlante wireless di buona qualità. Lo speaker da scaffale è invece più tradizionale, è in grado di interfacciarsi con diversi altri prodotti e integrarsi in tanti ambienti diversi in virtù della sua possibilità di mostrarlo o nasconderlo alla vista.

Attualmente, non ci resta altro che attendere un comunicato ufficiale da parte delle due compagnie.