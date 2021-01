IKEA, prime immagini degli arredi per videogiocatori

Dopo aver ricevuto la notizia dell’inizio di questa collaborazione a settembre, possiamo finalmente dare un primo sguardo ad alcune componenti dell’arredamento ideato da IKEA e ROG, atto a mettere comodi e a tirare fuori il massimo del potenziale anche dai gamer più esigenti.

Come anticipato, le due aziende non hanno voluto strafare con qualcosa di fantascientifico, quindi non aspettatevi jetpack o sensori per vivere l’esperienza di gioco in 4D. Eppure i primi prodotti presentati sembrano essere davvero interessanti: oltre alla rivisitazione di alcuni pezzi “standard” in chiave ROG, troviamo gli standing desk (scrivanie regolabili che ne permettono l’utilizzo sia in piedi che da seduti) controllati manualmente o motorizzati, passando per le peg-board sulle quali appendere a muro qualsiasi accessorio preferiate, fino ai tower stand muniti di rotelle per portare a spasso (per quanto possibile) il vostro pc fisso.

Un’assenza molto pesante (almeno per il momento) è però quella di una sedia da gaming: probabilmente è quella la componente più attesa, e ovviamente quella su cui ci sarà da lavorare un po’ di più. A tal proposito, non sappiamo ancora se IKEA x ROG la presenterà al pubblico nei prossimi mesi, o se ci sarà da aspettare un po’ di più poiché il progetto è ancora in cantiere.

Le idee sembrano promettenti, d’altronde IKEA è sempre stata un’azienda che produce mobili “a misura d’uomo”, quindi siamo abbastanza sicuri che il resto degli accessori che verrà presentato in futuro sarà certamente all’altezza delle aspettative.

Magari il motto “But can it run Crysis?” si trasformerà in “But can it host Crysis?”, facendo diventare l’arredamento una parte integrante delle build custom, o addirittura facendo partire una civil war su chi riesce a intonare meglio la scrivania con il resto della mobilia… non lo sappiamo.

Scherzi a parte, è molto improbabile che la situazione degeneri a tal punto. L’augurio è quello che questa collaborazione sia un punto di partenza per altri progetti simili, che mirino a migliorare il comfort dei giocatori e a centrare gli obiettivi in termini di funzionalità.