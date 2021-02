Il 2021 potrebbe essere l’anno di Chrome OS

Il biennio 2020/2021 rientrerà sicuramente nei futuri libri di storia, ma di certo non in modo positivo. Eppure la tecnologia è riuscita a farsi strada anche in mezzo a una pandemia globale, riuscendo ancora una volta ad adattarsi ai bisogni dell’uomo e a rendergli la vita più comoda. Lo smartworking ormai è diventato quasi la normalità, con molte aziende che pensano di mantenere tale modalità lavorativa anche a pandemia terminata.

Da quanto si evince dall’ultimo report di IDC, i dispositivi Chrome OS risultano essere tra i pochi vincitori di questo periodo, avendo per la prima volta superato i dispositivi macOS (e non solo) in termini di vendite. Senza dubbio la decisione di Apple di iniziare a produrre autonomamente le proprie CPU può aver influito in parte, ma ciò non deve distogliere l’attenzione dal fatto che Chrome OS sta iniziando a farsi strada prepotentemente nel mercato dei sistemi operativi.

L’OS giusto al momento giusto: la miriade di studenti forzata a rimanere a casa per studiare ha potuto usufruire dei servizi online proposti da Google, tra i quali Meet, Drive e Classroom per cercare di simulare al meglio l’esperienza scolastica vissuta in presenza, per quanto possibile.

Un tweet di qualche ora fa di Hiroshi Lockheimer, SVP di Google, trasuda di eccitazione per il presente e per il futuro: il Vice Presidente, oltre a festeggiare il traguardo raggiunto dalle vendite dell’ultimo anno, annuncia che le caratteristiche dei nuovi dispositivi saranno spettacolari (o magari l’emoticon del fuoco si riferisce al fatto che inizieranno a produrre sistemi di riscaldamento smart, non ci è dato saperlo per il momento), e che verranno resi noti al pubblico nelle prossime settimane.

Interessante notare come l’aumento dell’utilizzo di questi servizi sia stato accompagnato in modo parallelo dall’aumento di figuracce legate a frasi pronunciate credendo di avere il microfono spento. Oltre a renderci più smart, Google ci renderà anche più attenti? O decideremo di essere più sinceri? Stiamo a vedere cosa ci riservano gli sviluppi futuri.