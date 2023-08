Uno dei 500 bundle da collezione Starfield di AMD in edizione limitata, che comprende il processore Ryzen 7 7800X3D e la scheda grafica Radeon RX 7900 XTX, è ora disponibile su eBay. Il prezzo è alto e in crescita, ma dato che stiamo parlando di un oggetto da collezione, c’è da aspettarselo.

Al QuakeCon di due settimane fa erano disponibili solo 500 bundle da collezione Starfield di AMD e, inutile dirlo, sono stati tutti acquistati e sono estremamente rari. Ciononostante, il venditore, che si fa chiamare A Hipster’s Paradise, sta vendendo uno di questi bundle su eBay. Mentre scriviamo il prezzo è $3.500, ma continuerà a salire nei prossimi giorni. Impossibile dire a quanto arriverà.

Vale la pena ricordare che AMD è partner ufficiale di Starfield, e il gioco è in omaggio con alcuni processori e schede video di quest’azienda. L’operazione è stata completata da questi 500 bundle da collezione, che includono una CPU Ryzen 7 7800X3D e una scheda grafica Radeon RX 7900 XTX: una delle migliori CPU da gioco e una delle migliori schede grafiche da gioco oggi disponibili. I proventi delle vendite sono stati devoluti in beneficenza.

Il bundle da collezione AMD Starfield si presenta in una scatola nera che ospita la CPU e la scheda grafica in una confezione speciale. Il Ryzen 7 7800X3D e la Radeon RX 7900 XTX sono contenuti in contenitori dal design unico che mostrano il trio di colori caratteristici del gioco – nero, bianco e arancione – insieme al logo Starfield visualizzato sul fianco della scatola.

Mentre la CPU ha l’aspetto di tutti i normali processori, la scheda grafica Radeon RX 7900 XTX di riferimento di AMD ha un rivestimento bianco a tema Starfield con strisce multicolori. Le alette di raffreddamento e le ventole sono nere, con l’aggiunta di un’esclusiva scritta “spacecraft”. Il logo Radeon è rosso e bianco e la scheda è dotata di due bande LED bianche intorno alla ventola centrale, forse per offrire un’illuminazione RGB. Anche le alette di raffreddamento presentano strisce blu, gialle, arancioni e rosse.