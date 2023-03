Google ha recentemente introdotto il suo chatbot sperimentale Bard AI negli Stati Uniti e nel Regno Unito, presentandosi come concorrente diretto di Bing e dell’ormai popolarissimo ChatGPT. Tuttavia, per provare questo nuovo servizio, gli utenti dovranno iscriversi a una lista d’attesa.

Bard AI è attualmente in fase sperimentale e, pertanto, potrebbe presentare alcuni problemi, come risultati imprecisi o informazioni errate. Nonostante queste difficoltà iniziali, Google è entusiasta di offrire un’opportunità per sfruttare l’intelligenza artificiale al fine di stimolare la creatività e accelerare lo sviluppo delle idee degli utenti.

Progettato per rispondere a domande, interagire in conversazioni e facilitare il brainstorming con poche richieste, il chatbot Bard AI si propone come un’alternativa più avanzata rispetto alla tradizionale funzione di ricerca di Google. Che si tratti di creare un elenco di oggetti necessari per una ricetta vegana o consigli su una serie di esercizi per rafforzare i propri muscoli, Bard AI mira a offrire un servizio più completo ed efficace.

Photo Credit: Google

Per quanto riguarda l’uso di Bard AI da parte dei minori per svolgere compiti scolastici, Google ha precisato che l’accesso al servizio è riservato ai maggiorenni. Inoltre, l’azienda si impegna a garantire che l’intelligenza artificiale di Bard rispetti i “Principi dell’IA” di Google, concepiti per evitare la creazione o il rafforzamento di pregiudizi. Gli utenti interessati a provare in anteprima il chatbot possono iscriversi alla lista d’attesa tramite il sito web ufficiale.

