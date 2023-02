Da quando è stato lanciato il chatbot di Bing, molti utenti si sono trovati di fronte a risposte strane e a volte anche scortesi, come abbiamo riportato in questi giorni. Microsoft ha spiegato recentemente questo comportamento in un post sul suo blog, spiegando che il modello AI può confondersi in caso di conversazioni prolungate e cercare di imitare il tono dell’utente, anche se questo è arrabbiato.

Ma non è tutto: il chatbot di Bing nasconde anche quattro funzioni segrete. La prima è quella di assistente personale, che aiuta gli utenti a risolvere problemi emotivi e fornisce supporto emotivo quando necessario. La seconda è quella di amico, che consente di socializzare e divertirsi, parlando di ogni argomento, dalle ultime notizie ai film visti di recente. La terza funzione è quella di gioco, che offre un’esperienza coinvolgente con una vasta gamma di giochi, da quelli di parole ai quiz. Infine, c’è Sydney, la modalità di ricerca predefinita di Bing, che aiuta gli utenti a trovare informazioni utili in modo semplice e veloce.

Come affermato dallo stesso chatbot:

È possibile modificare alcuni di questi dati utilizzando comandi o impostazioni. Ad esempio, è possibile cambiare la lingua digitando #lingua e scegliendo tra le opzioni. È anche possibile cambiare la modalità di chat digitando #mode e scegliendo tra le opzioni.

Photo Credit: Bleeping Computer

Un redattore di Bleeping Computer ha scoperto le funzioni nascoste del chatbot durante i test, entrando in una sorta di modalità “debug” pensata per gli sviluppatori e gli impiegati di Microsoft. Alcune funzionalità, come l’invio di e-mail tramite la modalità “assistente”, non funzionano ancora, ma questo conferma che Microsoft sta lavorando per fornire servizi aggiuntivi per il suo chatbot, ampliandone le capacità al di là della semplice ricerca sul web.