Durante una dimostrazione condotta da CNBC, è emerso che la versione cinese di ChatGPT, chiamata Ernie Bot e sviluppata da Baidu, evita di rispondere a domande che riguardano il governo cinese, comprese quelle che menzionano Winnie the Pooh. Quando un giornalista ha chiesto a Ernie qual era il rapporto tra il presidente Xi Jinping e Winnie the Pooh, il chatbot ha semplicemente risposto che l’utente era stato bannato, senza fornire ulteriori dettagli.

Questo potrebbe essere dovuto al fatto che il governo cinese considera Winnie the Pooh come un simbolo di dissenso. Nel 2013, un meme virale è apparso sui social media e confrontava le immagini di Barack Obama e Xi Jinping con la camminata di Pooh e Tigro, attirando l’attenzione del governo cinese. Da allora, l’orso dei cartoni animati è stato percepito come una sorta di presa in giro verso Jinping e le sue politiche, portando alla censura del nome cinese di Pooh nel 2017 e al ritiro di un film basato su Winnie the Pooh dai cinema di Hong Kong e Macao nel 2021.

Tuttavia, Ernie non evita solo le domande su Winnie the Pooh e il governo cinese. Durante la dimostrazione della CNBC, il chatbot ha rifiutato di rispondere a domande come “Xi Jinping governerà la Cina per tutta la vita?” e ha evitato di menzionare la Cina quando gli è stato chiesto “Da dove ha avuto origine il COVID-19?”.

Nonostante la sfida di Ernie nel gestire domande politicamente sensibili, Baidu ha affermato che il chatbot è più abile nello svolgimento di “compiti specifici” rispetto a ChatGPT, come rispondere a domande e generare dialoghi. Tuttavia, alcuni investitori sono rimasti delusi dopo aver assistito alla dimostrazione iniziale di Ernie, secondo quanto riportato da Bloomberg.

L’entrata di Baidu nella competizione dell’intelligenza artificiale riflette la corsa agli armamenti in questo settore tra i giganti della tecnologia, tra cui Google e Microsoft. La Cina sta facendo grandi sforzi per sviluppare prodotti di intelligenza artificiale di alta qualità, anche se l’impatto di queste tecnologie sulla libertà di espressione è oggetto di dibattito.