Lo zaino Manhattan (17,3″) rappresenta l’ideale compagno per i vostri viaggi, che sia per motivi lavorativi o per il tempo libero. Con una spaziosa capacità, vi permette di trasportare agevolmente tutto ciò di cui avete bisogno durante il vostro tragitto, inclusi scarpe, abbigliamento, laptop, tablet e molti altri accessori.

Grazie alle pratiche custodie interne, potrete organizzare al meglio i vostri effetti personali, evitando così confusione e disordine. Inoltre, la sua solida struttura garantisce una protezione ottimale da eventuali danni.

Il sistema di trasporto è estremamente comodo, praticamente un gioco da ragazzi, che siate in aeroporto o in escursione in montagna.

La sua capacità è generosa, fino a 40 litri di di volume, garantendo così spazio sufficiente per tutti i vostri effetti personali, dai vestiti alle calzature, dai dispositivi elettronici ai vari accessori. Può contenere, infatti, un notebook fino a 17,3″ e tablet fino a 11″, mentre le dimensioni sono di 470 x 318 x 229 mm. Lo troverete nella colorazione grigia, sobria, ma allo stesso tempo di grande tendenza.

Le custodie a conchiglia rimovibili sono disponibili in tre diverse dimensioni: grande, media e piccola. Questa opzione vi offre la possibilità di organizzare con facilità i vostri oggetti e di mantenerli separati, evitando così il disordine.

Lo zaino Manhattan è realizzato con materiali resistenti e idrorepellenti, che garantiscono una protezione affidabile dagli agenti atmosferici e dall’usura. Inoltre, il design è stato pensato in conformità con le norme internazionali sulle dimensioni del bagaglio a mano, rendendolo un compagno di viaggio ideale per i vostri spostamenti in aereo.

Il sistema di trasporto è estremamente comodo e funzionale. Dispone di spallacci regolabili e antiscivolo, oltre a una fascia toracica per una distribuzione uniforme del carico. Inoltre, è dotato di una robusta maniglia superiore rinforzata e di una seconda maniglia laterale, che permette di utilizzarlo anche come borsone. Non manca un intelligente passante per agganciarlo al tipico trolley.

Se state cercando uno zaino da viaggio resistente, comodo e versatile, lo zaino Manhattan rappresenta la scelta perfetta per voi. Non esitate a ordinarlo oggi stesso e a scoprire la differenza che può fare durante i vostri viaggi.