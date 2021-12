Il Core i3-12100 distrugge il Ryzen 3 3300X nei primi benchmark

Fino ad ora Intel ha riservato l’architettura Alder Lake solo per le CPU serie K con il moltiplicatore sbloccato, rimandando il rilascio di altri chip al primo trimestre 2022 quando, secondo XFastest la line-up dei processori Intel di dodicesima generazione si arricchirà di oltre 30 modelli. Tra questi ci saranno ovviamente anche CPU di fascia bassa, come i Core i3.

I3-12100 Credit: XFastest

Proprio il Core i3-12100 è stato oggetto di un leak: il processore si presenta come un quad core con hyper-threading che, come previsto, non utilizzerà l’architettura ibrida di Intel. I core a bordo della CPU saranno solo i Golden Cove ad alte prestazioni, come vociferato anche per i nuovi Pentium e Celeron.

Il sample nelle mani di XFastest è stato testato su scheda madre ASRock Z690 Steel Legend con a bordo 16 GB di ram DDR4-3600MHz, mentre la scheda video è una Nvidia RTX 3060 Ti. Il Core i3-12100 è stato confrontato con Ryzen 3 3100 e Ryzen 3 3300x, al momento diretti rivali offerti da AMD. I processori AMD sono stati abbinati ad una scheda madre ASRock X470 Taichi, equipaggiata con la stessa scheda video e RAM della controparte Intel.

Una volta messa alla prova, la nuova CPU Intel mostra ottime performance in rapporto a quelle offerte dalle controparti AMD, sia in ambito produttività sia in ambito gaming. Inoltre, la CPU di intel offre temperature d’esercizio più basse delle controparti AMD. Qui sotto vi lasciamo i grafici con i vari benchmark effettuati da Xfastest.

benckmark AIDA64 Credit: XFastest

Benckmark I3-12100 Credit: XFastest

Per il momento, dato che si tratta di indiscrezioni non ci sono indicazioni da parte di Intel riguardo ai prezzi di questa nuova CPU, ma tutto lascia presagire un listino prossimo ai 120 euro, molto simile a quello dei Core i3 con grafica integrata di undicesima generazione.