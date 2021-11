Il Core i5-12400F potrebbe diventare il re della fascia media

Grazie a Comptoir Hardware, possiamo dare un primo sguardo ad alcuni benchmark effettuati sul processore Intel Core i5-12400F (6 core, 6 thread), che potrebbe potenzialmente competere per diventare una delle migliori CPU per il gaming. Comptior Hardware è riuscito a ottenere un engineering sample del chip e l’ha messo alla prova in una suite di giochi e benchmark sintetici. Secondo la recensione, le prestazioni in ambito gaming sono alla pari con il Core i9-1900K di precedente generazione e il Ryzen 7 5800X di AMD.

Il Core i5-12400F è una delle CPU Alder Lake più interessanti di Intel e dispone di sei P-core. Comptior ha osservato che il suo engineering sample sembra avere lo stesso die del 12600K, 12700K e 12900K, ma probabilmente sul modello finale sarà presente un nuovo die fisicamente privo di core ad alta efficienza. Altre specifiche includono un TDP di 65W, 18MB di cache L3 e la mancanza di Turbo Boost 3.0, che limita la velocità di clock a una frequenza di base di 3,4GHz e una frequenza boost di picco di 4GHz. Sono tornati anche i limiti Timed Turbo Boost, con un consumo di potenza di picco di 117W per 56 secondi prima che il chip torni a 65W in modo permanente per il resto del carico di lavoro.

Considerando quanto Intel ha investito nella sua strategia di architettura ibrida, è alquanto sorprendente vedere un Core i5 privo di core ad alta efficienza. Tuttavia, uno dei vantaggi di questa configurazione è la riduzione dei costi, specialmente con un nuovo die. Inoltre, la mancanza di core E sulla CPU può anche fornire una migliore compatibilità con sistemi operativi come Windows 10 e applicazioni che non supportano ancora completamente l’architettura ibrida di Intel. Ciò significa che il 12400F potrebbe essere uno dei pochi chip Alder Lake in grado di eseguire Windows 10 senza riscontrare anomalie nelle prestazioni.

Fonte: Comptoir Hardware

Guardando ai punteggi Cinebench R23 di Comptior, il 12400F si comporta incredibilmente bene. Nella prova a thread singolo, il chip è riuscito a raggiungere 1.721 punti, ottenendo un vantaggio di quasi 100 punti rispetto al campione single thread di AMD, il Ryzen 9 5950X. Lo stesso vale rispetto all’Intel 11900K.

Fonte: Comptoir Hardware

Ma, quando si passa ai test multi-core, la mancanza di core ad alta efficienza fa una grande differenza per i carichi di lavoro altamente threaded. Infatti, il 12400F ha raggiunto un punteggio di 11.546, battendo tutti gli altri processori a sei core, come il 5600X e il 11600K della precedente generazione, di 200-300 punti. Tuttavia, il chip viene decimato da tutti i suoi rivali a otto core e oltre. Questo è in diretto contrasto con il fratello maggiore del 12400F, il 12600K, che ha ottenuto 17.769 punti, valore significativamente più alto. Ciò dimostra che i core ad alta efficienza di Intel possono fare una grande differenza per le prestazioni, nonostante siano ottimizzati per l’efficienza energetica.

Fonte: Comptoir Hardware

Nonostante sia debole nel test multi-core, il 12400F se la cava alla grande in ambito gaming. In Far Cry 6, il 12400F va praticamente come il Core i9-11900K, posizionandosi a metà strada tra il Ryzen 7 5800X e il Ryzen 9 5900X. Ricordiamo che il 12400F ha un grande svantaggio a livello di velocità di clock con un boost di picco di soli 4GHz. Quindi, rispetto al 11900K, il 12400F funziona a circa 1GHz in meno e questo mostra davvero i miglioramenti in ambito IPC dell’architettura Alder Lake rispetto a Rocket Lake. Il nuovo Intel i5-12400F di Intel si preannuncia un ottimo processore se il prezzo sarà davvero intorno ai 200-250$, rendendolo potenzialmente il re della fascia media.