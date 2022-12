Intel non ha ancora annunciato ufficialmente il Core i5-13400, ma, a quanto pare, il processore è già in vendita in Indonesia, come riportato da Jawara Media che è riuscito a entrare in possesso di un esemplare e condurre alcuni benchmark. Per quanto riguarda le specifiche, il Core i5-13400 è un chip dotato di dieci core (sei P-core ad alta potenza e quattro E-core ad alta efficienza energetica) con una frequenza base di 2,5GHz, un boost clock di 4,60GHz e 20MB di cache L3. Rispetto al suo predecessore, il Core i5-12400, la CPU possiede quattro core in più, un boost clock maggiore di 200Mhz e ulteriori 2MB di cache L3. Il chip ha un TDP di 65W e viene proposto a 4.071.000 rupie indonesiane, equivalenti a circa 246 euro.

Con tali caratteristiche, è logico immaginare che il processore sia più prestante del modello che andrà a sostituire. Infatti, come potete vedere dai grafici sottostanti, il Core i5-13400 offre sino al 29% di performance in più rispetto al Core i5-12400 in base al tipo di carico di lavoro. Indubbiamente, si tratta di un salto prestazionale che si farà sentire.

Photo Credit: Jawara Media/YouTube

Photo Credit: Jawara Media/YouTube

Entrando più nel dettaglio, possiamo notare che, in Cinebench R23, il nuovo Core i5-13400 è circa il 5,5% più veloce in single-thread, mentre il suo punteggio in multi-thread è superiore di ben il 29% rispetto al predecessore. Allo stesso modo, quando si tratta di Blender, un altro carico di lavoro che utilizza pesantemente il multi-threading, è più veloce del 22%. Per quanto riguarda l’esportazione di video H.264 a 1080p in Adobe Premier, il nuovo prodotto offre un risultato migliore del 23%. Tuttavia, come fatto notare da Jawara Media, i core aggiuntivi e le frequenze più alte portano anche a un maggior consumo energetico, arrivando sino a 86W, 20W in più del Core i5-12400.