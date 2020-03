Il Core i7-10810U sarà il nuovo top di gamma della famiglia Comet Lake-U

Il 12 marzo Intel ha pubblicato un Product Change Notification riguardante alcune sue CPU mobile Comet Lake-U. A partire dal 13 aprile i clienti OEM di Intel potranno richiedere i seguenti processori da utilizzare all’interno dei propri prodotti: Core i7-10710U, Core i5-10210U, Core i3-10110U, Celeron 5205U e Intel Core i7-10810U.

Pare che il Core i7-10810U sia il nuovo top di gamma e andrà a “detronizzare” il Core i7-10710U. Quest’ultimo offre 6 core e 12 thread, una frequenza base di 1,1GHz, una frequenza di turbo boost di 4,7GHz e 12MB di Intel Smart Cache; supporta le RAM DDR4 da 2666MHz e LPDDR3 da 2133MHz. Non conosciamo le esatte specifiche della nuova CPU, tuttavia il processo produttivo dovrebbe essere ancora una volta quello a 14nm mentre è praticamente una certezza che la GPU integrata sia sempre la Intel UHD.

Le CPU in questione utilizzano la tecnologia “core stepping” di tipo A0, quindi non supporteranno le RAM LPDDR4X. Queste CPU saranno fabbricate e testate in Vietnam. Il precedente sito produttivo era localizzato in Cina, è probabile che i disagi causati dal Coronavirus abbiano indotto il colosso di Santa Clara a cambiare location per garantire una produzione ottimale.

I processori Comet Lake-U si scontreranno sul mercato con le CPU AMD Ryzen 4000 Mobile serie U: Ryzen 7 4800U, Ryzen 7 4700U, Ryzen 5 4600U, Ryzen 5 4500U e Ryzen 3 4300U. Anche questi ultimi sono progettati per l’utilizzo all’interno di notebook e hanno un TDP di 15W.