Twitter è diventato ancora una volta una fonte di eccitazione per gli appassionati di hardware: un esperto leaker, WXnod, ha recentemente condiviso uno screenshot che mostra i risultati dei benchmark dell’attesissimo Intel Core i7-14700K.

Fonte: wccftech

Questo presunto chip Raptor Lake Refresh è stato messo alla prova con AIDA64, Cinebench e CPU-Z, dando un’occhiata alle sue potenziali prestazioni. Secondo le informazioni trapelate, il Core i7-14700K dimostra un notevole miglioramento del 20% nei carichi di lavoro multi-thread rispetto al suo predecessore, il Core i7-13700K.

Ciò che rende il Core i7-14700K particolarmente interessante è la sua configurazione unica dei core. Mentre il modello precedente presentava una configurazione 8P + 8E, si dice che la versione aggiornata avrà una configurazione 8P + 12E. Sebbene la fuga di notizie di WXnod abbia oscurato i dettagli della configurazione del core, il collega di Twitter Harukaze5719 è venuto in soccorso con uno screenshot di provenienza Baidu che rivela i dati di tale configurazione.

Analizzando le informazioni sullo schermo, possiamo determinare che il chip in questione è identificato dal software come un modello Raptor Lake-S progettato per il socket LGA 1700. Utilizza un processo litografico a 10 nm (Intel 7), può raggiungere un boost di 5,5 GHz e ha un TDP di 125W.

In base allo screenshot trapelato, l’Intel Core i7-14700K dovrebbe avere un clock di base di 3,40 GHz e una configurazione dei core di 20C/28T. Ciò corrisponde alla configurazione ipotizzata di 8P + 12E.

I risultati dei benchmark condivisi da WXnod, che vanno comunque presi con cautela, forniscono spunti preziosi.

I punteggi ottenuti nel test della memoria di AIDA64, osserviamo un aumento significativo della larghezza di banda. Tuttavia, vale la pena notare che questo miglioramento potrebbe essere influenzato da una scheda madre più recente e dalla scelta di moduli RAM diversi. Passando a Cinebench, i test single-core non mostrano differenze sostanziali, ma i core e i thread aggiuntivi della CPU Raptor Lake Refresh dimostrano il loro valore. Lo stesso si può dire per i test dei processori CPU-Z 1T e nT. Nei test multithread, l’i7-14700K supera il suo predecessore fino al 20,6% in CPU-Z e fino al 17,5% in Cinebench.

Per chi ha un sistema con socket Intel LGA 1700 e sta pensando di passare a un chip Raptor Lake Refresh, l’attesa potrebbe non essere troppo lunga. I chip della serie “K” dovrebbero arrivare a metà-fine ottobre. Tuttavia, è importante notare che gli utenti, in particolare quelli che intendono acquistare il Core i7-14700K, potrebbero dover applicare un aggiornamento del BIOS per garantire la corretta funzionalità.