Il Core i9-10900K vola in overclock: 7,7GHz su tutti i core

È stato lanciato sul mercato pochi giorni fa, ma non è bastato a fermare i ragazzi di ElmorLabs che sono già riusciti a infrangere il record di overclock per il nuovissimo Intel Core i9-10900K. Le tecnologie Turbo Boost Max 3.0 e Thermal Velocity Boost offerte da queste CPU fanno già un ottimo lavoro, portando la CPU fino a un massimo di 5,3GHz su singolo core e 4,9GHz su tutti i core (se siete curiosi di scoprire tutte le nuove caratteristiche dei processori di decima generazione vi consigliamo la nostra recensione), ma fino a che punto può spingersi il nuovo processore di casa Intel in overclock?

Purtroppo (o forse per fortuna) la maggior parte degli utenti deve “accontentarsi” dei tradizionali sistemi di dissipazione ad aria o liquido, sicuramente non abbastanza performanti per dell’overclock spinto, specialmente rispetto a tutti quei sistemi di dissipazione professionali a Azoto liquido (LN2) e Elio liquido (LHe) pensati appositamente per battere i record mondiali spingendo la CPU al massimo. Infatti è proprio grazie a un sistema LHe, presente nella “Asus in-house overclockers” che il gruppo svedese “Elmor” è riuscito a infrangere il record mondiale per l’i9-10900K. Sono riusciti a ottenere una velocità di ben 7,7 GHz (7702,62 MHz) su tutti i 10 core e 20 thread. A questo link potete visionare il risultato ottenuto e verificato.

Ma non è finita qui, non contenti del record hanno deciso di voler infrangere anche quello relativo alle memorie RAM per quanto riguarda la piattaforma Z490. Per infrangere il record è stata usata lo stesso Intel Core i9-10900K e la stessa scheda madre, una ASUS ROG Maximus XII APEX, che registra nel suo “curriculum” da scheda madre per gli amanti dell’overclock estremo, ben 7 record mondiali. Le memorie utilizzate sono delle G.Skill F4-4000C18-8GTRG (potete trovare la versione a 3600 MHz su Amazon). A questo link potete visionare il risultato verificato.

Intel i9-10900K + Maximus XII Apex ASUS + G.Skill F4-4000C18-8GTRG Benchmark OC version DDR4 Frequency 6666MHz SuperPi – 1M 8,37 secondi SuperPi – 32M 4 minuti e 1,7 secondi 3DMark11 Single Card score 57807

Intel i9-10900K + Maximus XII Apex ASUS Benchmark OC version Frequenza all-core 7,7 GHz wPrime – 32M 1,171 secondi wPrime – 1024M 35,6 secondi Cinebench R15 score 3892 Cinebench R20 score 9106 Geekbench 3 multi-core 69936