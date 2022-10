Qualche settimana fa, vi avevamo informato che un overclocker era riuscito a spingere un processore AMD Ryzen 9 7950X, lanciato lo scorso 27 settembre sul mercato, sino a 7,247MHz applicando una tensione di 1,506V. A quanto pare, le notevoli capacità in overclock della CPU Zen 4 sono state ampiamente superate dalle proposte su Intel “Rocket Lake”.

Infatti, l’overclocker noto come Allen “Splave” Golibersuch ha portato il processore Intel Core i9-13900K fino all’incredibile frequenza operativa di 8,2GHz, utilizzando un sistema di raffreddamento ad azoto liquido, in occasione della finale della Intel Creator Challenge. Si tratta di un risultato davvero eccellente, soprattutto considerando che il precedente modello di punta della famiglia Alder Lake, il Core i9-12900K, era stato overcloccato al massimo a 7,6GHz (l’8% in meno).

Photo Credit: Intel/YouTube

Il nuovo top di gamma della serie Raptor Lake include ben 24 core, incrementando in maniera importante la conta degli E-Core e facendo così uso di una configurazione 8P+16E. I P-Core sono ora basati sull’architettura Raptor Cove e saranno gli ultimi a essere realizzati con il processo produttivo a 10nm, denominato Intel 7 Ultra, prima di passare il testimone ai futuri Meteor Lake, che introdurranno il nodo a 7nm Intel 4, insieme a un design completamente nuovo.

Ricordiamo che le CPU Rocket Lake beneficeranno di alcune modifiche importanti, come il numero massimo di core, salito a 8P+16E. Inoltre, i P-core sono stati aggiornati con un IPC e una cache L2 superiori, mentre gli E-core presentano una cache L2 di maggiori dimensioni. Dal punto di vista delle performance, Intel ha parlato di un miglioramento del 15% sui carichi di lavoro single-thread e fino al 41% in quelli multi-thread.

Il Core i9-13900K, così come le altre CPU della famiglia Raptor Lake, saranno lanciate il prossimo 20 ottobre.