Mancano ancora alcuni mesi al lancio dei nuovi processori Intel Raptor Lake di 13° generazione, con cui l’azienda di Santa Clara si appresta a competere contro i Ryzen 7000 di AMD, attesi nello stesso periodo. La nuova gamma adotterà diverse migliorie, a cominciare da un numero più elevato di E-Core su ogni modello, oltre che alla nuova architettura Raptor Cove, una cache interna più ampia e frequenze più spinte nell’ordine dei 5,8 GHz.

Di recente, un campione ingegneristico del Core i9-13900K era comparso sul database di Userbenchmark, mostrando già a frequenze meno spinte una performance superiore all’attuale top di gamma Core i9-12900K, sia in ambiti single-core che multi-core. Alcuni di questi campioni, finiti nelle mani di utenti con accesso anticipato all’hardware Intel, sono ora già stati messi all’asta per essere venduti. Fra questi figura proprio il top di gamma Raptor Lake, che come riportato nella descrizione dell’annuncio, è dotato di 24 core composti da 8 P-Core + 16 E-Core, per un totale di 32 thread.

Intel Raptor Lake-P

Viene inoltre confermato il funzionamento sulla scheda madre ASUS Z690 ROG APEX, nonché la possibilità di eseguire l’overclock. Alcune informazioni nascoste dal venditore, come il codice SPEC e quello QR, impediscono di identificare con precisione il modello e conoscere eventuali altri dettagli, la compatibilità con la scheda madre Z690 di ASUS suggerisce tuttavia che questo potrebbe trattarsi di una delle più recenti revisioni di pre-produzione. La presenza del piccolo logo rettangolare, stampato sopra l’IHS, certifica anche che il processore è stato prodotto quest’anno.

Il Core i9-13900K, mostrato nell’annuncio, è ad ogni modo stato già venduto a 2850 RMB, una cifra pari a 403,22€. Potremo sicuramente attenderci ulteriori indiscrezioni sulle nuove CPU Raptor Lake di Intel man mano che ci avviciniamo al periodo di lancio. Fra le altre cose, nel frattempo che l’azienda si prepara al debutto della sua gamma di GPU Arc Alchemist nel resto dei mercati mondiali, sono da poco trapelati nuovi benchmark ufficiali sulla Arc A770M, un modello destinato a portatili di fascia alta.