Intel ha recentemente lanciato i nuovi chip della serie T di tredicesima generazione, tra cui il Core i9-13900T, che ha un TDP di soli 35 watt. Il nuovo chip è stato sottoposto a un benchmark su Geekbench 5 e ha mostrato prestazioni sorprendenti, soprattutto tenendo in considerazione il suo limitato budget energetico. Ricordiamo che il Core i9-13900T è una variante del Core i9-13900 con un TDP limitato. Infatti, mentre i chip standard hanno un TDP di 125 watt per la versione sbloccata e di 65 watt per i modelli non-K, il chip della serie T è limitato a 35 watt e ha anche un prezzo leggermente inferiore, pari a 549 dollari.

Il Core i9-13900T è stato messo alla prova su Geekbench 5 installandolo su una scheda ASUS TUF Gaming B660M-PLUS WIFI e accoppiandolo a 64GB di memorie DDR5, ottenendo 2.178 punti nei test single-core e 17.339 punti in quelli multi-core. Per fare un confronto, il Core i9-12900K ha registrato 1.901 punti nei test single-core e 17.272 in quelli multi-core. Ciò significa che il Core i9-13900T è fino al 15% più veloce nei test single-core ed è leggermente più veloce in quelli multi-thread, il che è sorprendente considerando il suo TDP inferiore.

Photo Credit: Geekbench

Questo risultato dimostra l’efficienza del nodo di processo ESF a 10nm di Intel e della nuova architettura ibrida. Sarà piuttosto interessante vedere le prestazioni che sarà possibile avere con i nuovi processori Raptor Lake della linea mobile, soprattutto con i modelli HX che saranno impiegati nei notebook gaming più potenti. Tuttavia, anche AMD non è certo rimasta con le mani in mano. Infatti, ha recentemente presentato le sue nuove CPU Ryzen 7000 “non-X” da 65 watt, che possono godere della collaudata efficienza dell’architettura Zen 4.

Intel ha lanciato pochi giorni ha anche il nuovo Core i9-13900KS, definito il più veloce processore per desktop al mondo, grazie alla frequenza turbo massima che può arrivare sino a 6,0GHz di serie. Per maggiori informazioni a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.