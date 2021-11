Il cuore di Steam Deck si chiama Aerith: ecco le caratteristiche

Valve ha tenuto recentemente il suo Steam Deck Development Live Stream, durante il quale ha rivelato il funzionamento interno di Steam Deck. La società ha anche condiviso ulteriori informazioni sul SoC personalizzato che AMD ha progettato per il dispositivo.

Dovrebbe essere ormai risaputo che le APU Van Gogh di AMD combinano core Zen 2 e una GPU integrata basata sull’architettura RDNA 2. Mentre alcuni speravano in un’APU con Zen 3, questa accoppiata non arriverà sul mercato fino al prossimo anno, quando uscirà Rembrandt. Anche se ci siamo sempre riferiti ai chip da 7nm come Van Gogh, lo specifico modello che Valve impiegherà in Steam Deck porta il nome in codice “Aerith“. È un SoC che AMD ha costruito da zero per offrire prestazioni costanti durante sessioni prolungate, indipendentemente dal fatto che Steam Deck sia collegato all’alimentazione o meno.

Aerith possiede quattro core e otto thread con velocità di clock comprese tra 2,4 e 3,5GHz. Abbiamo appreso dalla presentazione che invece di puntare a frequenze ad alto boost, Valve si è concentrata maggiormente sul fornire clock coerenti. Anche con la sua bassa frequenza, Aerith non dovrebbe essere sottovalutato. Il SoC Zen 2 offre prestazioni di picco FP32 (a precisione singola) fino a 448GFLOP. Non è il modo più significativo per misurare le performance di un processore, ma erano gli unici dati forniti da Valve. Per fare un confronto, Aerith dovrebbe funzionare leggermente più lentamente di un Ryzen 3 Pro 4450U (473.6 GFLOPs), anch’esso un chip Zen 2 quad-core a otto thread da 15W.

Aerith ha un TDP che va da 4 a 15 W. Tuttavia, Valve ha confermato che non esiste un limite termico rigido su Aerith e la società esorta gli sviluppatori a implementare limitatori di framerate. Valve prevede di applicare un limitatore fisso nel prossimo futuro nel caso in cui gli sviluppatori non ne inseriscano uno nei loro titoli. La ragione per non paralizzare Aerith da un punto di vista termico è che le intenzioni di Valve erano di avere un certo livello di performance indipendentemente dal fatto che il dispositivo fosse in modalità portatile o alimentata dalla rete. In alcuni scenari, come quando si gioca all’aperto in una giornata calda, Steam Deck può limitare le velocità di carica del dispositivo, di download o la larghezza di banda dell’SSD per mantenere costanti le prestazioni della GPU.

Sul lato grafico, ci sono otto Compute Unit (CU) RDNA 2 che accompagnano i quattro core Zen 2. Le CU hanno un clock compreso tra 1 e 1,6 GHz. Si tratta della stessa architettura RDNA 2 che si trova sulle ultime schede grafiche Radeon e viene fornita con il supporto per lo stesso set di funzionalità, come FidelityFX Super Resolution (FSR) e DirectX 12 Ultimate. Sulla carta, l’unità RDNA 2 offre fino a 1,6 TFLOP di prestazioni FP32, paragonabili a quelle di una GeForce MX450 (1.67 TFLOP). Non lasciatevi ingannare dal confronto, tuttavia, poiché i primi benchmark hanno mostrato che Steam Deck raggiunge i 60fps in molti giochi moderni con impostazioni grafiche abbastanza buone.

Valve ha accoppiato Aerith a 16GB di memoria LPDDR5. Secondo Valve, i giochi moderni funzionano correttamente con 8GB o 12GB di memoria, quindi la scelta di arrivare fino a 16GB consente al prodotto di resistere maggiormente alla prova del tempo. Inoltre, la memoria LPDDR5 è un’ottima scelta poiché le APU di AMD sfruttano molto la larghezza di banda disponibile (in questo caso fino a 88GB/s).

Il debutto di Steam Deck era originariamente previsto per dicembre. Tuttavia, gli attuali problemi della catena di approvvigionamento globale hanno costretto Valve a posticipare la sua uscita a febbraio 2022.