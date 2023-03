In vista della Game Developers Conference (GDC) della prossima settimana, NVIDIA ha annunciato l’estensione del supporto DLSS 3 a nuovi giochi e applicazioni. Tra i punti salienti, spiccano l’integrazione del DLSS 3 nella versione 5.2 dell’Unreal Engine e in Streamline.

I giochi che supporteranno DLSS 3 includono titoli attuali e futuri come Forza Horizon 5, Redfall e Diablo 4. L’integrazione con Forza Horizon 5 sarà disponibile dal 28 marzo, mentre quella con Redfall e Diablo 4 arriverà al lancio dei rispettivi prodotti. Ricordiamo che Redfall è uno sparatutto in prima persona cooperativo open-world sviluppato da Arkane Austin in uscita il 2 maggio. Diablo 4, l’ultimo titolo Blizzard della celeberrima serie Diablo, presenta nuovi elementi di gameplay e verrà lanciato il 6 giugno. Tra gli altri giochi, troviamo Deceive Inc., Gripper, Smalland: Survive the Wilds e THE FINALS.

Photo Credit: NVIDIA

Unreal Engine 5.2 debutterà alla GDC con il supporto DLSS 3, disponibile sotto forma di plug-in, riducendo il tempo di integrazione del DLSS 3 nei giochi Unreal Engine 5, nonché con NVIDIA Streamline, un framework open source e cross-vendor che semplifica l’integrazione delle tecnologie di upscaling con giochi e applicazioni. Streamline funge da “plug-in” compatibile con un’ampia varietà di motori di gioco e API, rendendo più facile iniettare tecnologie come DLSS, FSR e XeSS nel pipeline di rendering.

Il supporto DLSS è cresciuto notevolmente dalla sua nascita, con oltre 270 giochi e applicazioni che supportano ora la tecnologia di upscaling basata sull’intelligenza artificiale. DLSS 3 è già disponibile su 28 giochi ed è adottato più rapidamente rispetto al DLSS 2, secondo NVIDIA.

Grazie a NVIDIA Streamline e ai plugin dell’Unreal Engine 5.2, gli sviluppatori avranno maggiori opportunità di integrare facilmente il DLSS nei loro giochi, migliorando l’esperienza di gioco e le prestazioni. Per ora, non ci resta altro che vedere come queste integrazioni e il crescente supporto del DLSS influenzeranno il panorama videoludico nei prossimi mesi.