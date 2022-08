Mobile Pixels Inc. è un nome piuttosto noto agli appassionati di soluzioni multimonitor, visto che già in passato ha lanciato con successo prodotti per notebook allo scopo di fornire display aggiuntivi soprattutto ai lavoratori sempre in movimento. A quanto pare, la compagnia ha deciso di fare il grande passo verso il mercato dei desktop, aprendo su Kickstarter una campagna volta alla raccolta di fondi per la sua nuova gamma di display Geminos, costituita da Geminos e Geminos X. Si tratta di display pieghevoli a conchiglia disposti su uno stand regolabile con hub integrato, che consentiranno a vari tipi di professionisti di visualizzare i loro progetti o molteplici schermate in maniera comoda, senza affaticare il collo e risparmiando spazio sulla scrivania.

Il progetto è stato accolto piuttosto calorosamente, tanto da essere completamente finanziato (l’obiettivo iniziare era pari a 25.000 dollari) in soli 36 minuti. Nel momento in cui stiamo scrivendo mancano ancora 18 giorni alla conclusione della campagna e sono stati raccolti ben 1.595.857€, grazie al sostegno di 2.429 persone. Se verranno raggiunti 1,75 milioni di dollari entro il termine (ipotesi piuttosto plausibile), gli utenti avranno la possibilità di avere schermi touchscreen in grado di registrare 10 tocchi (pagando 50$ in più) sul modello Geminos X con display a risoluzione QHD. Facciamo presente che la differenza che salta subito all’occhio tra Geminos e Gemimos-X è proprio la risoluzione dello schermo, che nel primo caso è FullHD, mentre nel secondo QHD. Inoltre, anche la qualità stessa del pannello QHD è superiore a livello di luminosità massima, gamma cromatica e frequenza di aggiornamento. In ogni caso, si tratta di display non adatti ai videogiocatori, data la presenza di ben 13ms come tempo di risposta.

Photo Credits: Mobile Pixels Inc.

Photo Credits: Mobile Pixels Inc.

Attualmente, come offerta di lancio, per portarvi a casa un esemplare di Geminos dovrete sborsare 499 dollari, cifra che sale a 649 dollari per il modello superiore (Geminos X). In futuro, il prezzo al dettaglio sarà pari al doppio, quindi, nel caso foste interessati, vi consigliamo di affrettarvi (ricordandovi che acquistare un prodotto tramite una campagna di crowdfunding vi espone sempre e comunque ad alcuni rischi).