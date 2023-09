Vent’anni fa, un gruppo di amici realizzò un film amatoriale ispirato a Matrix, con un budget ben più che limitato. Inizialmente sembrava troppo costoso condividere la loro creazione con il resto del mondo ma poi scoprirono una nuova tecnologia chiamata BitTorrent. Ora, dopo due decenni, il loro “Fanimatrix” è il torrent più antico, e condiviso, in tutto il mondo.

Nel 2003, il World Wide Web era ancora agli albori. Le connessioni dial-up erano ancora la norma e YouTube, Facebook e Gmail dovevano ancora essere inventati.

In quel periodo, una nuova tecnologia stava facendo scalpore: BitTorrent, il quale semplificava notevolmente il trasferimento di file di grandi dimensioni, aprendo la strada a condivisioni video illimitate e senza restrizioni.

Molte persone iniziarono a sperimentare BitTorrent condividendo film e programmi TV pirata. Questi file si diffusero in tutto il mondo, rimanendo disponibili finché tutte le parti venivano condivise nella “swarm” (la rete di condivisione).

Il torrent più antico, però, non è un file pirata ma una film amatoriale, ispirato a Matrix, chiamato “The Fanimatrix”. Il torrent fu creato il 28 settembre 2003 e proprio in questo momento ha compiuto 20 anni, un risultato davvero straordinario se si pensa alla precarietà di questo tipo di file.

Il film fu girato da un gruppo di amici neozelandesi con un budget di soli 800 dollari, quasi metà dei quali fu speso per una giacca di pelle da usare durante le riprese. Il progetto fu terminato in soli nove giorni, lasciandoli con un fan-film che non sapevano come distribuire.

Sebbene girare il film fosse possibile con queste restrizioni finanziarie, trovare un canale di distribuzione si rivelò una sfida. I servizi gratuiti di condivisione video non esistevano ancora e la larghezza di banda del server era ancora molto costosa.

Tecnicamente, il team avrebbe potuto ospitare il file su un server proprietario ma ciò avrebbe comportato migliaia di dollari di spesa, il che non era un’opzione che poteva essere presa in considerazione, fortunatamente Sebastian Kai Frost, trovò un’alternativa.

Frost, il quale aveva un piccolo ruolo nel film oltre ad aver svolto altri lavori all’interno del progetto, scoprì una nuova tecnologia chiamata BitTorrent, la quale sembrava esattamente ciò che stavano cercando.

“Sembrava promettente perché scalava in modo tale che più il file diventava popolare, più il carico di larghezza di banda veniva condiviso. Sembrava la soluzione perfetta“, ha dichiarato Frost.

Dopo aver convinto il gruppo che BitTorrent fosse la scelta giusta, Frost creò il torrent il 28 settembre 2003, oltre a un tracker sul proprio server Linux, e si assicurò che tutto funzionasse correttamente.

A oggi, dopo vent’anni esatti, il torrent è ancora attivo con più di cento seeders, ottenendo l’importante traguardo di: torrent più antico, ancora attivo, della storia di internet.

Inizialmente c’era un piano per celebrare il 20° anniversario ma, purtroppo, il progetto non si è concretizzato. Alcuni dei membri originali del cast hanno carriere piuttosto brillanti e sono sparsi in tutto il mondo, quindi riunire il team è indubbiamente una sfida non di poco conto.

Il regista, e sceneggiatore Rajneel Singh, ancora attivo nell’industria cinematografica, vorrebbe fare qualcosa di speciale per il 25° anniversario. Frost, inoltre, afferma che c’è un piano per far tornare il cast a girare e rilasciare un nuovo film, magari accompagnato da una serie di nuovi gadget dedicati a “Fanimatrix”… ovviamente se il torrent sarà ancora attivo fra cinque anni.

Siamo particolarmente sicuri, però, che “Fanimatrix” non morirà. Ci sono stati momenti in cui il torrent è stato vicino all’estinzione ma non appena emerse che si trattava del torrent più antico ancora attivo, molte persone si sono fatte avanti per donare la loro larghezza di banda e mantenere il file disponibile al download.

“È davvero commovente vedere la comunità riunirsi attorno a questo torrent e vedere gli utenti collaborare per mantenerlo vivo e attivo. Mi scalda il cuore ogni giorno” conclude Frost.